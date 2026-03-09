快訊

國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

桃園電子報／ 桃園電子報

171261
國1楊梅交流道北出匝道塞車問題，立委涂權吉（左二）與市議員李家興（左一）、周玉琴（右二）等人現場會勘改善。圖：曾增勳攝

國1楊梅交流道北出匝道銜接桃園市楊梅區中山北路二段（台1線）路口，每天上下班尖峰時段交通打結引發民怨，立委涂權吉今(9)日下午辦理楊梅交流道北出匝道路口交通動線會勘，高公局官員同意涂權吉和在地民代、里長爭取將原封閉匝道增闢為右轉裕成路專用道，市府交通局預計2個月內完成初步可行性評估。

171263
立委涂權吉（中右白夾克）與議員等人現場會勘改善國1楊梅交流道北出匝道塞車問題。圖：曾增勳攝

國1楊梅交流道北出匝道與楊梅中山北路二段（台1線）銜接，2線右轉台1線往埔心方向，常與台1線直行車輛匯流造成壅塞，尤其上下班尖峰時段更是交通打結，當地民眾抱怨，涂權吉接獲楊梅裕成里長李昱宏陳情，邀集高公局、市府交通局與市議員李家興、周玉琴及里長等人現場會勘解決。

171265
國1楊梅交流道北出匝道塞車問題惹民怨，立委涂權吉邀交通部及市府辦理現場會勘改善。圖：曾增勳攝

涂權吉表示，楊梅交流道北出匝道與台1線路口，一直是楊梅塞車最嚴重，匝道與直行匯流車輛太多，加上又有裕成路的楊梅國民運動中心，該路口每天上下班交通塞爆，被民眾詬病，如果開闢該條匝道，拓寬為右轉至裕成路專用道，限制直行匯入台1線，將可疏解台1線直行車流，確實改善周邊幾個里居民塞車之苦。

高公局官員認為，楊梅交流道北出匝道增闢一線右轉專用道分流，依高速公路相關規定，距離不能太近，該右轉匝道右轉裕成路專用，等同是交流道改善，需依高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點及設置原則處理，要由桃園市府針對該匝道分匯流長度、裕成路現況及調查拓寬用地是否徵收等進行可行性評估。

交通局官員表示，國1楊梅交流道北出匝道匯入台1線直行，現行路況容易打結出車禍，未來若匝道增闢只能右轉裕成路專用道，將不能直行匯流至台1線，高公局需設置相關指引讓用路人很清楚，不然像以前匝道下來又直行台1線打結，包括右轉彎道設計及現況還需調查評估，初步該匝道行車動線改善可行性評估，預估1.5至2個月完成，之後再送交高公局審核拓寬。

李家興、周玉琴表示，楊梅交流道北出匝道與台1線路口，長期與直行匯流車輛太多，造成交通打結引起民怨，將協調市府加速增闢右轉裕成路專用道評估；李昱宏說，楊梅交流道及裕成路附近5個里大約2萬多戶居民，希望早日打通交流道右轉裕成路專用道，改善當地交通堵塞問題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1楊梅交流道北出匝道塞爆有解 涂權吉會勘增闢右轉裕成路專用道

涂權吉 高公局

