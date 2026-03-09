快訊

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，訴求行政訴訟定案前暫停營運。記者范榮達／攝影
苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，訴求行政訴訟定案前暫停營運。記者范榮達／攝影

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題。縣府強調將依法行政，業者表示申請過程都合法。

大桃坪自救會今天在明德水庫停車場，懸掛「誓護明德水源不讓廢土汙染」、「明德、大龍、獅潭村反對大桃坪土石堆置廢土進場」布條，呼口號表達訴求，民進黨下屆縣長參選人陳品安等人到場聲援。

自救會會長李禮爐等人指出，大桃坪土資場鄰近明德水庫，且聯絡進出縣道126線砂石車，造成噪音等汙染，且土資場地勢較高，雖天花湖水庫興建案推動中，但不知何年可以啟用，明德水庫水源安全受威脅，尤其是明德水庫政府投入大量資源發展觀光，土資場帶來環境、交通衝擊，兩者背道而馳。

他們說，土資場雖有必要性，建議中央或縣府正視，擬定專法專區設置，而不是放任業者東找一塊、西找一塊，有些土地條件根本不適合，衍生民怨抗爭事件，請縣府在訴訟未確定前，暫緩大桃坪土資場營運。

縣長鍾東錦指出，大桃坪案申請8年多，經過專家環評，他認為完全沒有問題，程序完備縣府依法核准，近來土方之亂，中央、地方都緊張，因為沒有土資場，苗栗因此停擺20多個案子，高科技廠被迫外移，讓他很心痛，他希望抗議人士不要為反對而反對，他與縣府溝通大門都是開著的，如果提告就要暫緩，縣府就等著休息就好了，這是不可能的事情。

業者則強調，申請過程一切合法，土置場掩埋只會有土、水泥塊、磚塊等土石方，設施、車輛運輸等，都符合現行法規，及環評承諾事項辦理，希望民眾理性面對。

自救會 鍾東錦 陳品安

