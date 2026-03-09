快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣首棟社宅「明駝好室」招租 4/7前可申請

中央社／ 苗栗縣6日電

國家住宅及都市更新中心興辦苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」今天起開放招租，除線上申請外，縣府同步啟動第二辦公大樓的服務據點，申請期限至4月7日，預定6月30日抽籤。

「明駝好室」是苗栗縣首座完工招租的社會住宅，位於苗栗市的地方法院對面，周邊鄰近全聯、大千綜合醫院、南苗市場及國立聯合大學等地，生活機能完善、交通便利。根據國家住都中心資料，共提供107戶，包括套房型78戶、二房型19戶及三房型10戶，租金採所得分級制度，即日起受理申請，預計6月30日公開抽籤，9月1日起陸續入住。

縣府為協助不熟悉網路操作線上申請的民眾，特別在第二辦公大樓開設招租服務據點，今天由縣長鍾東錦與國家住都中心副執行長林純綺共同啟動。林純綺表示，為鼓勵年輕人返鄉扎根，特別規劃20%的婚育戶作為居住支持與後盾。

林純綺說，社宅超過200戶以上稱為「安居」，少於200戶則為「好室」；苗栗市繼「明駝好室」之後，另持續興建「啟賢安居」中，後續還將擴及在頭份和竹南地區。

鍾東錦表示，有個優質居住環境的家，有利結婚生子、提高生育率，相信社會住宅推出後，又有廠商進駐增加就業機會，兩者相輔相成，會吸引更多年輕人願意返鄉發展，期盼藉優質且可負擔的住宅資源，協助弱勢族群、青年婚育家庭及在地就業人口安心成家、穩定生活。

社會住宅 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

樂齡產業 宏福起家厝 蓋長照園區

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

相關新聞

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

苗栗縣大桃坪土資場進入營運階段，自救會今天抗議，認為明德水庫拚觀光同時土資場營運，破壞環境及飲水安全，兩者背道而馳，訴求行政訴訟定案前暫停營運，並專法專區處理營建廢棄物問題。縣府強調將依法行政，業者表示申請過程都合法。

搶救生命連線 苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓

苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓，縣長鍾東錦曝護理師出身的太太陳美琦緊急救人命經驗，高級救護員第一時間做最好處理，交給醫院接手，生命連線成為人間菩薩。

新竹「風城野營祭」登場 高虹安：打造城市親近自然生活

新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題，透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活，打造兼具生活品質與環境永續的城市風貌。

桃園聯合海葬邁入第19年 今年起加場、年服務量倍增至80位

桃市府自2008年起與台北市、新北市合作辦理聯合海葬，至今邁入第19年，累計已協助454位先行者回歸大海。民政局今表示，今年起將海葬場次從每年1場增為2場，全年可服務80位先行者，提供民眾更多元且有尊嚴的告別選擇。

竹縣癌症篩檢即日起開跑 楊文科鼓勵鄉親踴躍篩檢抽禮券

新竹縣2026年免費癌症篩檢開跑了！根據衛福部統計，癌症持續蟬連國人十大死因之首，透過篩檢可早發現、早治療，縣長楊文科鼓勵符合資格的鄉親朋友即日起到10月31日踴躍參加篩檢，除了守護健康，還有機會抽到1000到2500元不等的商品禮券。

婦女節出招 桃園助女力返職場

昨天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自二○二三年起持續領先六都。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象等障礙，桃市府盤點全市十三區女性就業樣態，以彈性工時等模式鼓勵女性重返職場；台中市近年也支持女性創業，讓女性兼顧家庭與職涯夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。