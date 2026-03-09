苗栗縣首棟社宅「明駝好室」招租 4/7前可申請

國家住宅及都市更新中心興辦苗栗縣首棟社會住宅「明駝好室」今天起開放招租，除線上申請外，縣府同步啟動第二辦公大樓的服務據點，申請期限至4月7日，預定6月30日抽籤。

「明駝好室」是苗栗縣首座完工招租的社會住宅，位於苗栗市的地方法院對面，周邊鄰近全聯、大千綜合醫院、南苗市場及國立聯合大學等地，生活機能完善、交通便利。根據國家住都中心資料，共提供107戶，包括套房型78戶、二房型19戶及三房型10戶，租金採所得分級制度，即日起受理申請，預計6月30日公開抽籤，9月1日起陸續入住。

縣府為協助不熟悉網路操作線上申請的民眾，特別在第二辦公大樓開設招租服務據點，今天由縣長鍾東錦與國家住都中心副執行長林純綺共同啟動。林純綺表示，為鼓勵年輕人返鄉扎根，特別規劃20%的婚育戶作為居住支持與後盾。

林純綺說，社宅超過200戶以上稱為「安居」，少於200戶則為「好室」；苗栗市繼「明駝好室」之後，另持續興建「啟賢安居」中，後續還將擴及在頭份和竹南地區。

鍾東錦表示，有個優質居住環境的家，有利結婚生子、提高生育率，相信社會住宅推出後，又有廠商進駐增加就業機會，兩者相輔相成，會吸引更多年輕人願意返鄉發展，期盼藉優質且可負擔的住宅資源，協助弱勢族群、青年婚育家庭及在地就業人口安心成家、穩定生活。