搶救生命連線 苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓

苗栗縣首辦高級救護技術員訓練今天開訓，縣長鍾東錦曝護理師出身的太太陳美琦緊急救人命經驗，高級救護員第一時間做最好處理，交給醫院接手，生命連線成為人間菩薩。

高級救護員技術員（EMT-P、TP）訓練過去都在消防署辦理，縣府400多萬元首次開辦，選訓20人，新竹縣政府消防局也有4人報名，今天開訓典禮，鍾東錦特別提及陳美琦的救人經驗，他說，一次朋友聊天的場合，有人突然倒下，陳美琦緊急救醒，後來送醫院沒事。

陳美琦救人的經驗，讓他感觸很深，他說，技術學得在身，有時生命很可貴，就在一瞬間，如果碰到救人，就會成為人間菩薩，TP第一時間做最好處理，交給醫院專業的醫護人員及設備、儀器，救人的機會就會大增，投人經費培訓TP很划算。

消防局長匡夢麟指出，苗栗縣目前有54名TP，全縣20個分隊至少都有一名，如果第一屆學員全部順利結業，將有74名，下一步成立高級救護專隊，配署在頭份、竹南及苗栗市人口較多的地方專責救護。

匡夢麟表示，2023年TP有30多人，目前有54人，不只是數字的增加，更代表苗栗縣在第一線救護專業及量能上的全面升級，也確實反映在實際救護，以OHCA到院前心肺功能停止的案件來說，急救成功率，從2022年18%提升到今年的32%。

其中，卓蘭鎮一名70歲的老翁OHCA倒在路邊，因為循環不佳，靜脈根本打不進去，TP現場果斷執行骨針（IO）處置，把關鍵藥物送進去，為病人多爭取一條活路，病患住院18天後康復出院，恢復正常生活。

今天開訓典禮，安排去年10名TP授階，24名學員配戴頭盔，及前年1月間TP邱國境、高振隆接生急產母女相見歡，場面相當溫馨，為恭醫院副院長林敏雄並表示，為恭爭取醫療深耕計畫，將在消防分隊4輛救護車配備5G攝影，全程與急診醫師連線搶救病患。