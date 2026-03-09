快訊

新竹「風城野營祭」登場 高虹安：打造城市親近自然生活

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題。圖／市府提供
新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題。圖／市府提供

新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題，透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活，打造兼具生活品質與環境永續的城市風貌。

高虹安表示，新竹不僅是科技產業重鎮，也是一座重視生活美學與環境品質的城市。市府最初以「趣野營」為發想，進一步打造「風城野營祭」作為新竹專屬的城市品牌，透過在公園綠地舉辦野營、野餐與戶外體驗活動，讓城市公共空間成為市民共享的生活舞台。

城銷處長林昱志表示，今年風城野營祭以「星空幻想曲」為主題，系列活動將於3月28日至29日在大湳雅公園揭開序幕，推出「風起之夜」城市野營體驗，結合風格露營、帳篷展示、Earth Hour關燈一小時及深受市民喜愛的「免廢市集」，邀請民眾走入戶外感受自然與永續生活。

接續於4月18日在大湳雅公園舉辦「草地拾光」草地野餐活動，結合美食胖卡與創意體驗，打造適合親子同遊的春日戶外時光；壓軸活動「星野終曲」則將於5月2日移師青青草原登場，邀請新竹市立交響樂團於草原上帶來戶外音樂演出，在星空與草原交織的氛圍中，為今年的風城野營祭畫下最浪漫的句點。

值得一提的是，3月29日適逢青年節，在3月28日活動現場將特別舉辦「青年蔬食野炊料理挑戰」，邀請青年朋友以簡單野炊方式創作健康又具創意的蔬食料理。希望透過這樣的交流與挑戰，鼓勵青年走進戶外、親近自然，同時推廣永續飲食與生活風格，讓野營活動成為結合創意、生活與環境理念的重要平台。

城銷處補充，為落實友善參與，三場活動皆規畫交通配套與動線管理，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。更多活動資訊請持續關注「跟風玩新竹」FB粉絲專頁

透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。圖／市府提供
透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。圖／市府提供

市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活。圖／市府提供
市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活。圖／市府提供

