竹縣癌症篩檢即日起開跑 楊文科鼓勵鄉親踴躍篩檢抽禮券

新竹縣2026年免費癌症篩檢開跑了！根據衛福部統計，癌症持續蟬連國人十大死因之首，透過篩檢可早發現、早治療，縣長楊文科鼓勵符合資格的鄉親朋友即日起到10月31日踴躍參加篩檢，除了守護健康，還有機會抽到1000到2500元不等的商品禮券。

縣府衛生局指出，國內平均每天就有148人因癌症死亡，要維護健康，提前篩檢是妙方，呼籲縣民朋友「馬上篩檢、不要猜」、「馬上行動，抽中健康」。

今年舉辦的癌症篩檢抽獎活動，可參加抽獎的條件，分別是「子宮頸抹片檢查」25-69歲之婦女，首次篩檢或6年以上未篩者；「乳房X光攝影檢查」40-74歲之婦女，首次篩檢者就可以參加抽獎。這兩項婦女癌症篩檢抽獎共抽出70人，每人可獲得1000-2000元等值商品禮券。

另外，「糞便潛血檢查」40-44歲具家族史(父母、子女或兄弟姊妹曾患有大腸癌)及45-74歲首次篩檢者，可參加抽獎，名額有40個；「陽性個案完成後續追蹤，接受完整大腸鏡檢查者」，另抽出24名，每人可獲得1500-2500元等值商品禮券。