快訊

新品還沒完！蘋果2026還有「10多款果粉敲碗新品」 包含智慧家電準備發售

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣癌症篩檢即日起開跑 楊文科鼓勵鄉親踴躍篩檢抽禮券

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
婦女「子宮頸抹片檢查」及「乳房X光攝影檢查」癌症篩檢，這兩項抽獎共抽70人，每人可獲得1000-2000元等值商品禮券。圖／新竹縣政府提供
婦女「子宮頸抹片檢查」及「乳房X光攝影檢查」癌症篩檢，這兩項抽獎共抽70人，每人可獲得1000-2000元等值商品禮券。圖／新竹縣政府提供

新竹縣2026年免費癌症篩檢開跑了！根據衛福部統計，癌症持續蟬連國人十大死因之首，透過篩檢可早發現、早治療，縣長楊文科鼓勵符合資格的鄉親朋友即日起到10月31日踴躍參加篩檢，除了守護健康，還有機會抽到1000到2500元不等的商品禮券。

縣府衛生局指出，國內平均每天就有148人因癌症死亡，要維護健康，提前篩檢是妙方，呼籲縣民朋友「馬上篩檢、不要猜」、「馬上行動，抽中健康」。

今年舉辦的癌症篩檢抽獎活動，可參加抽獎的條件，分別是「子宮頸抹片檢查」25-69歲之婦女，首次篩檢或6年以上未篩者；「乳房X光攝影檢查」40-74歲之婦女，首次篩檢者就可以參加抽獎。這兩項婦女癌症篩檢抽獎共抽出70人，每人可獲得1000-2000元等值商品禮券。

另外，「糞便潛血檢查」40-44歲具家族史(父母、子女或兄弟姊妹曾患有大腸癌)及45-74歲首次篩檢者，可參加抽獎，名額有40個；「陽性個案完成後續追蹤，接受完整大腸鏡檢查者」，另抽出24名，每人可獲得1500-2500元等值商品禮券。

癌症 衛福部 楊文科 大腸鏡檢查

延伸閱讀

肺部有6cm腫瘤！她稱「回家想想」無複診 4個月後惡化成末期癌

脊髓性肌肉萎縮症 下半年納公費新生兒篩檢

守護女性健康！宜蘭擴大乳癌篩檢服務 3月起假日夜間皆可預約

竹縣圖書館閱讀集點開跑 禮券、露營帳篷、自行車等好禮帶回家

相關新聞

新竹「風城野營祭」登場 高虹安：打造城市親近自然生活

新竹市「2026風城野營祭」以「星空幻想曲」為主題，透過城市公園與自然景觀串聯，規畫多場戶外體驗活動。市長高虹安出席表示，市府持續推動「宜居永續」城市治理理念，希望透過多元戶外活動，讓市民在城市中也能親近自然、享受生活，打造兼具生活品質與環境永續的城市風貌。

桃園聯合海葬邁入第19年 今年起加場、年服務量倍增至80位

桃市府自2008年起與台北市、新北市合作辦理聯合海葬，至今邁入第19年，累計已協助454位先行者回歸大海。民政局今表示，今年起將海葬場次從每年1場增為2場，全年可服務80位先行者，提供民眾更多元且有尊嚴的告別選擇。

竹縣癌症篩檢即日起開跑 楊文科鼓勵鄉親踴躍篩檢抽禮券

新竹縣2026年免費癌症篩檢開跑了！根據衛福部統計，癌症持續蟬連國人十大死因之首，透過篩檢可早發現、早治療，縣長楊文科鼓勵符合資格的鄉親朋友即日起到10月31日踴躍參加篩檢，除了守護健康，還有機會抽到1000到2500元不等的商品禮券。

婦女節出招 桃園助女力返職場

昨天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自二○二三年起持續領先六都。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象等障礙，桃市府盤點全市十三區女性就業樣態，以彈性工時等模式鼓勵女性重返職場；台中市近年也支持女性創業，讓女性兼顧家庭與職涯夢想。

超強音樂盛典！寶山嘉年華湧入3萬人 告五人、王識賢引爆最強音浪

新竹縣寶山鄉「2026寶山嘉年華音樂盛典」今晚雙溪國民小學盛大登場，邀請告五人、蕭煌奇及王識賢等歌手輪番演出，主辦單位統計整日活動湧入3萬人。寶山鄉長邱振瑋表示，寶山是座務農起身的小鄉，因為台積電的進駐逐漸走向國際，這場活動打破寶山以往給人「靜謐客庄」印象，盼透過視聽饗宴活動讓民眾感受「幸福新市鎮」。

重現三獻禮！桃園魯冰花季結合天穿日祈福 展現客家自然共生精神

農曆正月二十「天穿日」為客家族群暫緩耕織，讓大地休養生息的重要節日。桃園市龍潭區大北坑休閒農業區今舉辦2026魯冰花季「天穿日」祭天儀式，直到這天都仍是客家人的新年，吸引許多民眾共同祈福，同時傳遞維護資源永續的重要意涵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。