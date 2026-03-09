婦女節出招 桃園助女力返職場

昨天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自二○二三年起持續領先六都。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象等障礙，桃市府盤點全市十三區女性就業樣態，以彈性工時等模式鼓勵女性重返職場；台中市近年也支持女性創業，讓女性兼顧家庭與職涯夢想。

桃園市女性勞參率逐年成長，去年下半年增至百分之五十五點七六，高於同期全國平均得百分之五十二點二六。

儘管數據亮眼，市府分析發現，女性就業仍面臨不少結構性挑戰，如育兒壓力中斷就業、職場性別歧視，中高齡婦女則受限於體力衰退、市場接受度低等，重返勞動市場困難重重。

桃園市婦幼局婦女發展及權益科長江幸子說，市府去年起透過數據分析與地方座談，已先在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪等五區分別媒合在地團體，推動各具特色的婦女就業方案。例如桃園後站商圈以異國美食聞名，找來新住民女性擔任導讀人員，帶領民眾手作異國美食等體驗活動。

復興區則以「人力銀行」概念，打造婦女專屬就業媒合平台。江幸子說，許多婦女上午十時後才能工作、下午三、四時須回家接小孩，平台盤點女性青農產業提供彈性工時，協助在地婦女就業。

台中市勞工局近年推動青年一站式創業服務，女性使用服務比例逾半，在青創貸款利息補貼部分女性申請比例約百分之卅五，與全國比例相當，顯示新世代女性對自我實現與經濟自主的高度期待。

勞工局長林淑媛表示，女性創業者在創業歷程中，常面臨資金取得不易、家庭照顧責任及人脈資源不足等挑戰，市府設置青年一站式創業服務站，整合中央與地方創業資源，提供專人諮詢及轉介服務，也發揮巧思，將性別意識納入服務設計，避免性別刻板印象影響創業發展。