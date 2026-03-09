聽新聞
竹市北區 綠議員初選4搶3
地方選舉年底登場，新竹市議員選舉綠營提前布局，民進黨新竹市黨部今起至十三日受理市議員提名領表登記，北區預計提名三席，至少四搶三，預料將首度採全民調初選決定出線者。學者分析，北區綠營現為兩席，但有三席的實力，最大關鍵在於配票，若失準恐同時落敗。
新竹市第四選舉區（北區）本屆九席議員，含兩席婦女保障名額，分別為國民黨三席、民進黨兩席、時代力量一席、無黨籍三席。其中，民進黨下屆提名最受矚目，因本屆第二高票市議員劉康彥確定不連任，另有現任議員楊玲宜，以及新人林士凱、戴振博、曾國維表態爭取提名，至少四搶三。
楊玲宜本屆首度參選以第三高票當選，她上任近四年問政犀利、監督市政不遺餘力，希望年底爭取連任成功。劉康彥則交棒給辦公室主任林士凱參選，街頭已高掛「交棒」合體看板，林士凱曾任法院書記官、新竹市政府行政處採購專業人員，也是「新竹台派」發起人，頗受年輕支持者認同。
戴振博為立委柯建銘辦公室國會助理，服務十年熟悉中央與地方的資源運作，是唯一有國會經驗的參選者，他去年也擔任新竹市「雙罷」案領銜人，在地聲量高；曾國維曾擔任板模工、育有三名子女，重視勞工、特教等議題，昨辦初選競選總部成立大會，獲得前議員鄭宏輝、吳秋穀力挺。
銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，本屆民進黨堪稱配票紀律最嚴謹的政黨，提名劉康彥、楊玲宜兩人都當選，票倉里幾乎未重疊，累計得票一萬三千多票，以當選門檻三千多票計算，有搶下三席的實力。黨部提名前須精確評估票源與里別分布，並透過組織動員引導分票，拉高三席全上的機會。
