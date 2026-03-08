超強音樂盛典！寶山嘉年華湧入3萬人 告五人、王識賢引爆最強音浪

新竹縣寶山鄉「2026寶山嘉年華音樂盛典」今晚雙溪國民小學盛大登場，邀請告五人、蕭煌奇及王識賢等歌手輪番演出，主辦單位統計整日活動湧入3萬人。寶山鄉長邱振瑋表示，寶山是座務農起身的小鄉，因為台積電的進駐逐漸走向國際，這場活動打破寶山以往給人「靜謐客庄」印象，盼透過視聽饗宴活動讓民眾感受「幸福新市鎮」。

這場活動預告出爐時，大批網友已在PTT與Dcard熱烈討論，有網友驚呼「這陣容簡直是跨年等級」「寶山鄉公所是不是有台積電加持？卡司強得太離譜」，這股從網路大數據延燒到現實的熱力，今晚讓寶山徹底變身為全台最受矚目的音樂不夜城。

除了演唱會，校園周邊的「寶山好物集」便率先掀起第1波高潮，超過60個攤位構成的嘉年華市集，不僅有充滿在地特色的柑橘加工品與客家美食，更結合了文創手作與公益遊戲。另外還有「Fun遊趣」區體驗闖關，許多家長趁假日帶著孩子前來遊玩，現場歡笑聲不斷。

邱振瑋表示，寶山是座務農起身的小鄉，因為台積電的進駐逐漸走向國際，寶山擁有非常豐富的客家靈魂與優質的生活機能，此次運用大數據分析年輕族群對高品質戶外活動的渴望，籌辦這場嘉年華音樂盛典，盼將寶山轉型為具備文化張力的觀光目的地。

今天清晨6點，活動會場就湧現排隊人潮。邱振瑋說，此次重金請來告五人、蕭煌奇、王識賢等頂尖卡司，要向全台灣宣告，寶山有實力舉辦全國等級的大型盛事，未來將持續爭取資源，讓寶山嘉年華成為指標性品牌，讓更多人知道「全台最好聽的音樂、最熱情的市集，就在我們寶山。」

鄉公所表示，眾人期待的演唱會於傍晚正式展開，艾薇、派偉俊、閻奕格等歌手輪番上陣，實力男神王識賢帶來多首經典歌曲、女神安心亞火辣現身、金曲歌王蕭煌奇深情獻唱，天團告五人的壓軸演出讓全場氣氛衝向頂峰。根據統計，活動吸引逾3萬人到場同樂。

現場參與的陳姓民眾表示，沒想到在寶山能看到這麼高規格的演出，市集好逛，整體的節慶氛圍更讓人流連忘返，演唱會卡司陣容強大，非常期待未來能每年舉辦，讓寶山「熱鬧起來」。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山是座務農起身的小鄉，因為台積電的進駐逐漸走向國際，盼透過視聽饗宴活動讓民眾感受「幸福新市鎮」。圖／寶山鄉公所提供

圖／寶山鄉公所提供