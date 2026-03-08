快訊

鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
國民黨主席鄭麗文（左二）今天下午到屏東東港，向民眾力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉（中），及尋求連任的屏東市長周佳琪（右二）。記者潘奕言／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）今天下午到屏東東港，向民眾力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉（中），及尋求連任的屏東市長周佳琪（右二）。記者潘奕言／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

鄭麗文下午2時半到東港華僑市場向民眾拜年，並與蘇清泉一起掃街，呼籲民眾在年底縣長選舉時支持。之後她再到東港東隆宮，包括屏東縣議長周典論、屏東市長周佳琪，及國民黨籍縣議員、鄉鎮市民代表等也到場一起上香參拜。

接著鄭麗文再到東港黨部前，進行見面會暨婦女節慶祝活動。黨部前的共和街整條封路，主辦單位宣布現場準備的3000個椅子全滿，還有許多人站著，場地人山人海，青天白日滿地紅的國旗也不斷揮舞飄揚。

鄭麗文向在場民眾推薦蘇清泉、周佳琪，及年底要參與選舉的黨籍縣議員及鄉鎮市民代表。她說，屏東縣的選舉會影響整個台灣，大家都在看，所以她特別重視屏東，今年已經來第三次了。屏東已經由民進黨執政太久了，但民進黨沒有聽到屏東人的心聲，所以現在大家民心思變，屏東不能再空轉了。

她說，現在全世界很多地方都在戰爭，但台灣不能戰爭，難道我們要當炮灰嗎？幾十年的努力要化為平地嗎？台灣不能成為下一個烏克蘭。民進黨政府都沒在做事情，只剩下用司法的奧步來打壓、恐嚇，所以我們要用手中的選票來教訓民進黨，追求台灣和平只能靠國民黨。

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，現場湧進3000多人。記者潘奕言／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，現場湧進3000多人。記者潘奕言／攝影

國民黨主席鄭麗文（右）及立委蘇清泉今天下午到屏東東港華僑市場掃街。記者潘奕言／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）及立委蘇清泉今天下午到屏東東港華僑市場掃街。記者潘奕言／攝影

國民黨主席鄭麗文（左三）今天下午到屏東東港東隆宮上香參拜。記者潘奕言／攝影
國民黨主席鄭麗文（左三）今天下午到屏東東港東隆宮上香參拜。記者潘奕言／攝影

基隆228追思會 白百合拋基隆港憑弔受難者 謝國樑：直面歷史跨越隔閡

基隆市政府今舉228紀念追思會，市長謝國樑說，眾人齊聚不僅為緬懷過去撫平傷痛，更要以負責且謙卑態度，直面歷史跨越隔閡，走向社會和解與共生。議長童子瑋表示，紀念228不是撕裂台灣社會，而是讓我們記得，自由、人權從來不是理所當然。

鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

重現三獻禮！桃園魯冰花季結合天穿日祈福 展現客家自然共生精神

農曆正月二十「天穿日」為客家族群暫緩耕織，讓大地休養生息的重要節日。桃園市龍潭區大北坑休閒農業區今舉辦2026魯冰花季「天穿日」祭天儀式，直到這天都仍是客家人的新年，吸引許多民眾共同祈福，同時傳遞維護資源永續的重要意涵。

竹縣圖書館閱讀集點開跑 禮券、露營帳篷、自行車等好禮帶回家

為培養民眾閱讀習慣，新竹縣政府文化局以集點獎勵激發閱讀動力，即日起至12月31日於新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點可獲得限量好禮，邀請各年齡層、不同類型的讀者走進圖書館，讓閱讀成為日常生活中一部分。

托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

今天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年更攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府為此盤點全市13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，目前已在5區率先啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。

