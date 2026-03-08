重現三獻禮！桃園魯冰花季結合天穿日祈福 展現客家自然共生精神

農曆正月二十「天穿日」為客家族群暫緩耕織，讓大地休養生息的重要節日。桃園市龍潭區大北坑休閒農業區今舉辦2026魯冰花季「天穿日」祭天儀式，直到這天都仍是客家人的新年，吸引許多民眾共同祈福，同時傳遞維護資源永續的重要意涵。

桃園市客家事務局、龍潭區公所及各社區協會共同籌畫祭天儀式，將今年魯冰花季結合天穿日一同舉辦，魯冰花具有修復滋養土地的永續文化內涵，展現出客家節慶文化與自然共生的精神價值；同時也邀請客家八音團司樂傳統儀程演奏，以及禮生世代投入傳承，除祈求風調雨順，也讓這項珍貴文化得以延續。

本次祭天儀式特別選在魯冰花盛開的大北坑展區重現客家傳統「三獻禮」，今日大北坑休閒農業區湧入不少遊客前往欣賞魯冰花美景，桃園市副市長蘇俊賓今也出席祭天祈福，並參觀在地客青籌組的文創市集，親手搗製客家糍粑。

蘇俊賓提到，天穿日源自女媧補天的神話，傳說水神與火神相爭，使天空出現破洞，女媧以各種材料補天，恢復天地平衡，以現今視角來看，這段故事提醒世人目前面臨的臭氧層破洞、能源耗竭與環境污染問題，正如同讓天空出現破洞的危機。客家族群在天穿日之前暫停土地開墾，尊重自然、節制慾望，蘊含深層環境智慧，可說是最貼近聯合國永續發展目標（SDGs）精神的民俗祭典，展現人類文明與自然環境的平衡智慧。

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區「天穿日」祭天儀式，邀請客家八音團司樂傳統儀程演奏。圖／客家事務局提供

桃園市龍潭區大北坑休閒農業區今舉辦2026魯冰花季「天穿日」祭天儀式，邀請客家八音團司樂傳統儀程演奏，以及禮生世代投入傳承，除祈求風調雨順，也讓這項珍貴文化得以延續。圖／客家事務局提供