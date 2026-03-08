WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

快訊

中央社／ 高雄8日綜合報導

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽出戰韓國隊，鏖戰10局以5比4奪勝。全台各縣市首長賽後分別透過社群媒體發文恭賀，大讚是場「史詩級」比賽，邀民眾持續關注賽事結果。

世界棒球經典賽中華隊今天與韓國隊交手，張育成、鄭宗哲、費柴德都開轟，延長賽10局中華隊靠著接連短打戰術搶分，以5比4擊敗韓國隊，為隊史經典賽對戰首勝，保有晉級8強生機。中華隊在世界棒球經典賽預賽2勝2敗作收。

台北市長蔣萬安賽後在臉書（Facebook）貼文表示，「恭喜中華隊戰勝韓國！謝謝中華隊，你們是台灣的驕傲！」

新北市長侯友宜在中華隊打敗韓國隊後，於臉書發文感謝市民廣場滿場球迷朋友，「一起見證，贏球啦！」

桃園市長張善政同樣在臉書發文表示，「這是場史詩級的比賽」，中華隊在經典賽首度擊敗韓國，這場比賽滿滿的感動，整場比分拉鋸、攻防緊湊，韓國隊是非常強勁也令人尊敬的對手，正因彼此全力拚戰到最後，這場勝利才更顯珍貴，是否能前進邁阿密仍待分組最後賽事結果而定，呼籲大家繼續關注為「TeamTaiwan」集氣。

台中市長盧秀燕在臉書發文提到，今天市民應援跟台中天氣一樣熱情，破萬市民齊聚府前廣場，見證擊退韓國的歡慶時刻，「我們繼續為中華隊應援，挺台灣前進美國」。

「贏韓國啦！台灣5：4韓國搶下第2勝」，台南市長黃偉哲透過臉書表示，這是精彩絕倫的一場比賽，雙方纏鬥到第10局，台灣英雄用命的拚勁，每一次守備和揮棒都讓人熱血沸騰，展現無比的韌性，把勝利拿下來。

高雄市長陳其邁在臉書發文表示，這場比賽來回拉鋸、驚心動魄，每一分都得來不易。預賽2勝，台灣英雄為晉級8強拚出了機會，「讓我們繼續為TeamTaiwan加油！」

新竹市長高虹安在臉書發文提到，今天繼續和民眾在新竹市後站停車場的直播活動，見證歷史性一刻，看到中華隊長陳傑憲帶傷上場跑壘，這就是不放棄、拼搏到底的台灣精神，直呼「你怎麼能不愛中華隊」。

新竹縣長楊文科透過文字向中央社記者說，這場比賽展現台灣球員永不放棄的拚戰精神，再次證明只要團結一心，就能在世界舞台上打出屬於台灣的榮耀，棒球場上沒有奇蹟，只有拚到最後一球的台灣精神。

彰化縣政府在大廳辦直播應援活動，人潮踴躍，彰化縣長王惠美到場為中華隊加油。賽事結束後，王惠美接受媒體聯訪表示，運動就是勝不驕，敗不餒，不到最後絕不認輸，看到球員不斷為國家戰鬥，最後取得勝利，真的非常感謝球員，今天打一場非常漂亮的比賽。

屏東縣長周春米賽後在臉書恭賀，「贏韓國啦，史詩級的勝利」。她說，「真的超感動，心臟也很痛」，台灣尚勇、響徹雲霄，堅持到底、集氣晉級。

鄭麗文東港辦見面會湧入3000人 要選民年底「翻轉屏東」

國民黨主席鄭麗文今天下午到屏東東港舉辦見面會暨婦女節慶祝活動，湧進3000多人。鄭麗文力薦國民黨提名的屏東縣長參選人蘇清泉，及尋求連任的屏東市長周佳琪，也怒批民進黨政府只會內鬥，不顧民生，要選民在年底選舉翻轉屏東。

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

全長22.9公里的高雄捷運黃線進入主體結構施工階段，沿線設23座車站，已有3站周邊完成聯合開發，但站內結構設計不明，民眾盼比照紅橘線的美麗島站或中央公園站，打造專屬黃線的公共藝術車站，吸引國際遊客造訪，例如臨近衛武營的Y18或鄰近高雄車站的Y10，由設計師打造特色車站。

重現三獻禮！桃園魯冰花季結合天穿日祈福 展現客家自然共生精神

農曆正月二十「天穿日」為客家族群暫緩耕織，讓大地休養生息的重要節日。桃園市龍潭區大北坑休閒農業區今舉辦2026魯冰花季「天穿日」祭天儀式，直到這天都仍是客家人的新年，吸引許多民眾共同祈福，同時傳遞維護資源永續的重要意涵。

竹縣圖書館閱讀集點開跑 禮券、露營帳篷、自行車等好禮帶回家

為培養民眾閱讀習慣，新竹縣政府文化局以集點獎勵激發閱讀動力，即日起至12月31日於新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點可獲得限量好禮，邀請各年齡層、不同類型的讀者走進圖書館，讓閱讀成為日常生活中一部分。

托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

今天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年更攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府為此盤點全市13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，目前已在5區率先啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。

