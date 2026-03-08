WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽出戰韓國隊，鏖戰10局以5比4奪勝。全台各縣市首長賽後分別透過社群媒體發文恭賀，大讚是場「史詩級」比賽，邀民眾持續關注賽事結果。

世界棒球經典賽中華隊今天與韓國隊交手，張育成、鄭宗哲、費柴德都開轟，延長賽10局中華隊靠著接連短打戰術搶分，以5比4擊敗韓國隊，為隊史經典賽對戰首勝，保有晉級8強生機。中華隊在世界棒球經典賽預賽2勝2敗作收。

台北市長蔣萬安賽後在臉書（Facebook）貼文表示，「恭喜中華隊戰勝韓國！謝謝中華隊，你們是台灣的驕傲！」

新北市長侯友宜在中華隊打敗韓國隊後，於臉書發文感謝市民廣場滿場球迷朋友，「一起見證，贏球啦！」

桃園市長張善政同樣在臉書發文表示，「這是場史詩級的比賽」，中華隊在經典賽首度擊敗韓國，這場比賽滿滿的感動，整場比分拉鋸、攻防緊湊，韓國隊是非常強勁也令人尊敬的對手，正因彼此全力拚戰到最後，這場勝利才更顯珍貴，是否能前進邁阿密仍待分組最後賽事結果而定，呼籲大家繼續關注為「TeamTaiwan」集氣。

台中市長盧秀燕在臉書發文提到，今天市民應援跟台中天氣一樣熱情，破萬市民齊聚府前廣場，見證擊退韓國的歡慶時刻，「我們繼續為中華隊應援，挺台灣前進美國」。

「贏韓國啦！台灣5：4韓國搶下第2勝」，台南市長黃偉哲透過臉書表示，這是精彩絕倫的一場比賽，雙方纏鬥到第10局，台灣英雄用命的拚勁，每一次守備和揮棒都讓人熱血沸騰，展現無比的韌性，把勝利拿下來。

高雄市長陳其邁在臉書發文表示，這場比賽來回拉鋸、驚心動魄，每一分都得來不易。預賽2勝，台灣英雄為晉級8強拚出了機會，「讓我們繼續為TeamTaiwan加油！」

新竹市長高虹安在臉書發文提到，今天繼續和民眾在新竹市後站停車場的直播活動，見證歷史性一刻，看到中華隊長陳傑憲帶傷上場跑壘，這就是不放棄、拼搏到底的台灣精神，直呼「你怎麼能不愛中華隊」。

新竹縣長楊文科透過文字向中央社記者說，這場比賽展現台灣球員永不放棄的拚戰精神，再次證明只要團結一心，就能在世界舞台上打出屬於台灣的榮耀，棒球場上沒有奇蹟，只有拚到最後一球的台灣精神。

彰化縣政府在大廳辦直播應援活動，人潮踴躍，彰化縣長王惠美到場為中華隊加油。賽事結束後，王惠美接受媒體聯訪表示，運動就是勝不驕，敗不餒，不到最後絕不認輸，看到球員不斷為國家戰鬥，最後取得勝利，真的非常感謝球員，今天打一場非常漂亮的比賽。

屏東縣長周春米賽後在臉書恭賀，「贏韓國啦，史詩級的勝利」。她說，「真的超感動，心臟也很痛」，台灣尚勇、響徹雲霄，堅持到底、集氣晉級。