張善政鑽轎祈福、蘇俊賓扛百年神將 景福宮開漳聖王遶境熱鬧登場

桃園大廟景福宮「開漳聖王文化季祈安遶境」是桃園每年正月最具代表性的民俗盛事，今日活動熱鬧登場，不僅市長張善政到場鑽轎祈福，副市長蘇俊賓更扛起40多公斤重的百年神將踩街，盛大場面吸引大批信眾沿途參拜。

上午遶境起駕儀式由景福宮主委簡征潭主持，蘇俊賓不僅恭請神尊上轎，更親自扛起輔信將軍李伯堯神將於廟埕前踩街，引發民眾喝采。他提到自己是第3年參加遶境，耳聞廟方有兩尊李伯瑤、馬仁將軍的神將在1924年開光，今天特別扛起這尊百年神將遊行，盼推廣開漳聖王信仰。

神轎隊伍抵達桃園藝文中心時，張善政和文化局長邱正生等人也到場。張善政表示，景福宮長年推動宗教與民俗文化活動，開漳聖王文化季不僅凝聚地方信仰力量，也展現桃園傳統文化的活力與特色。

文化局表示，每年正月景福宮的開漳聖王遶境祈福活動已延續百年，是桃園地區重要的民俗文化活動。今年踩街陣容堅強，包含桃園在地鈞天社、溜冰龍、扮仙Cosplay及難得一見的十二花神蜈蚣閣等特色隊伍，藝文中心也安排多個表演團體接力演出，讓市民進一步體驗台灣多元的民俗文化。

景福宮主委簡征潭及總幹事李詩明說，希望透過遶境祈福活動，祈願桃園風調雨順、市民平安順遂，也讓更多民眾認識與傳承珍貴的傳統民俗文化。

桃園景福宮「開漳聖王文化季祈安遶境」今熱鬧登場，盛大場面吸引大批信眾沿途參拜。圖／桃園景福宮提供