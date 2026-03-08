快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林家扶無窮世代義賣會　民代響應助學子

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣8日電

雲林家扶中心為籌措家扶學子助學金，今天辦理無窮世代義賣會，多名民意代表響應，短短4小時義賣近新台幣6萬元。

雲林家扶中心今天在布袋戲館前廣場舉辦無窮世代義賣會，雲林家扶吉他、烏克麗麗才藝隊以樂聲感謝熱心民眾響應，雲林家扶莪馨會志工隊會長程素鳳率領40名志工媽媽及家扶大專青年協助義賣。

國民黨立委張嘉郡丁學忠和虎尾鎮長林嘉弘等人在現場採買多樣商品，以行動支持活動；還有自立青年與家人帶來3大袋超過300隻大型玩偶，提供來義賣挖寶的民眾滿額抽獎。

雲林家扶中心主委陳燦勲表示，感謝民眾熱心參與，捐贈食衣住行育樂各項用品，展鮮農產生技專車送來500公斤現採牛番茄，85度C咖啡虎尾店與亨利農場分別捐贈鳳梨酥200個、小蛋捲50盒與小番茄、小黃瓜等，也感謝前來選購的民眾共襄盛舉，支持家扶幫助學子。

無黨籍雲林縣議員黃美瑤與虎尾鎮民代表會主席陳明聖等人化身超級叫賣員，邀請民眾踴躍選購，支持雲林家扶無窮世代義賣會；根據雲林家扶中心統計，短短4小時賣出近6萬元。

丁學忠 張嘉郡 家扶中心

延伸閱讀

雲林縣定民俗開臺尊王過爐 數千人沿著睽違30年香路隨香

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

經典賽／雲林應援全攻略 台日大戰斗六、虎尾同步轉播啦啦隊應援

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

相關新聞

竹縣圖書館閱讀集點開跑 禮券、露營帳篷、自行車等好禮帶回家

為培養民眾閱讀習慣，新竹縣政府文化局以集點獎勵激發閱讀動力，即日起至12月31日於新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點可獲得限量好禮，邀請各年齡層、不同類型的讀者走進圖書館，讓閱讀成為日常生活中一部分。

托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

今天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年更攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府為此盤點全市13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，目前已在5區率先啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。

苗栗竹南科送水管工程改接 造橋後龍部分用戶3月10日停水22個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，1200公釐銜接既有1000公釐管線斷管連絡改接，苗栗縣造橋、後龍鎮部分用戶3月10日上午9點至11日上午7點，停水22小時。

觀霧櫻王3月12日最美 林保署新竹分署籲遵守參觀禮儀

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王目前花開3至4成，林業及自然保育署新竹分署推估最美時間落在3月12日前後，也請民眾上山賞花，遵守不攀折枝條、不踩踏花圃，及不干擾野生動物的「櫻王參觀禮儀」。

雙北移入上萬人…機捷A7站塞爆 龜山新道路工程拚年底完工

桃園市機場捷運Ａ７體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷愈來愈大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。