雲林家扶無窮世代義賣會　民代響應助學子

雲林家扶中心為籌措家扶學子助學金，今天辦理無窮世代義賣會，多名民意代表響應，短短4小時義賣近新台幣6萬元。

雲林家扶中心今天在布袋戲館前廣場舉辦無窮世代義賣會，雲林家扶吉他、烏克麗麗才藝隊以樂聲感謝熱心民眾響應，雲林家扶莪馨會志工隊會長程素鳳率領40名志工媽媽及家扶大專青年協助義賣。

國民黨立委張嘉郡、丁學忠和虎尾鎮長林嘉弘等人在現場採買多樣商品，以行動支持活動；還有自立青年與家人帶來3大袋超過300隻大型玩偶，提供來義賣挖寶的民眾滿額抽獎。

雲林家扶中心主委陳燦勲表示，感謝民眾熱心參與，捐贈食衣住行育樂各項用品，展鮮農產生技專車送來500公斤現採牛番茄，85度C咖啡虎尾店與亨利農場分別捐贈鳳梨酥200個、小蛋捲50盒與小番茄、小黃瓜等，也感謝前來選購的民眾共襄盛舉，支持家扶幫助學子。

無黨籍雲林縣議員黃美瑤與虎尾鎮民代表會主席陳明聖等人化身超級叫賣員，邀請民眾踴躍選購，支持雲林家扶無窮世代義賣會；根據雲林家扶中心統計，短短4小時賣出近6萬元。