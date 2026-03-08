竹縣圖書館閱讀集點開跑 禮券、露營帳篷、自行車等好禮帶回家

為培養民眾閱讀習慣，新竹縣政府文化局以集點獎勵激發閱讀動力，即日起至12月31日於新竹縣公共圖書館推出「噠噠讀知識向前衝」系列閱讀集點活動，完成集點可獲得限量好禮，邀請各年齡層、不同類型的讀者走進圖書館，讓閱讀成為日常生活中一部分。

文化局長朱淑敏指出，今年的閱讀集點活動以年度生肖「馬」為主視覺，規畫兒童與成人兩大閱讀集點方案，分別為「閱讀超級馬力－兒童悅讀集點卡」及「躍讀千里知識隨行－大人的智慧存摺」。兒童部分，活動對象為學齡前幼兒至國小6年級學童，小小愛書人僅需持借閱證至新竹縣公共圖書館領取集點卡，完成借書、聽故事、創意塗鴉或心得分享等閱讀任務，即可累積點數兌換限量好禮。

成人部分則推出「大人的智慧存摺」，鼓勵國中生以上的讀者透過借書、推薦好書、分享書評或參與閱讀推廣活動累積點數，兌換限量好禮或參加抽獎，有機會將3000元全聯禮券、27吋螢幕、摺疊全自動露營帳篷及變速自行車等多項大獎帶回家。此外，今年度推動「全民樂讀競賽」，分別有個人競賽、班級競賽以及悅讀績優表揚與樂讀抽好禮活動，讓全民悠遊書海探索知識、豐富生活及享受雙重鼓勵的樂趣。

縣長楊文科表示，新竹縣近年來在閱讀推廣的努力有目共睹，除先後完成與台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、國立公共資訊圖書館等單位一證通服務及超商借還書服務，提供更完善的閱讀服務外，為滿足各鄉鎮市讀者閱讀需求，落實教育均衡發展，更邀請大家一起參加閱讀集點活動，用閱讀累積智慧，在集點中收穫驚喜，把知識與好禮一起帶回家，開啟屬於自己的閱讀奇蹟。