托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

今天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年更攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府為此盤點全市13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，目前已在5區率先啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

桃園市女性占全市總人口50.8%，桃園、中壢、楊梅、蘆竹、龜山、八德、龍潭、平鎮等8個行政區女性人口皆多於男性。勞參率從2023年的54.51%、2024年的54.83%，一路攀升至去年上半年的55.21%、下半年的55.76%，連年居六都首位，同期全國平均僅52.26%。

儘管數據亮眼，市府分析發現，女性就業仍面臨不少結構性挑戰，如育兒婦女常因托育問題及家庭與工作難以平衡而中斷就業；年輕女性面臨學經歷不足、求職方向不明確及職場歧視等困境；中高齡婦女則受限於體力衰退、市場接受度低及技術性失業，重返勞動市場困難重重。

婦幼局婦女發展及權益科長江幸子表示，市府去年起透過數據分析與地方座談，尋找各區就業趨勢與需求，目前已在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪等5區分別媒合在地團體，推動各具特色的婦女就業方案。

其中，復興區以「人力銀行」為概念，打造專屬婦女的就業媒合平台。江幸子指出，許多婦女上午10點後才能工作、下午3、4點須回家接小孩，方案特別考量照顧需求，提供彈性工時的工作場域，讓女性兼顧家庭與就業。目前已盤點6個女性青農產業，以「女人幫助女人」理念，協助在地婦女就業。

以異國美食聞名的桃園後站商圈則推動體驗式美食經濟，合作NGO團體結合商圈內多家商家，規畫美食走讀結合文化導讀路線，由新住民女性擔任導讀人員，帶領民眾手作異國美食等體驗活動，讓女性獲得實質收入，而非單純的志工服務。

江幸子說，去年工作重點在於盤點各區資源、尋找適合的在地推動團體，確認團體有意願且熟悉該領域，各區方案今年起將陸續正式推動，並滾動檢討成效。