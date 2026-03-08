快訊

托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
婦女就業常面臨許多障礙，桃市府針對全市13區推動「一區一重點」策略，盼以在地特色協助婦女就業。圖／桃園市婦幼局提供
婦女就業常面臨許多障礙，桃市府針對全市13區推動「一區一重點」策略，盼以在地特色協助婦女就業。圖／桃園市婦幼局提供

今天是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都，去年下半年更攀升至55.76%，高出全國平均逾3個百分點。然而，女性就業常面臨托育壓力、職場刻板印象、中高齡市場接受度低等障礙，市府為此盤點全市13區女性就業樣態，形成「一區一重點」策略，目前已在5區率先啟動，今年將再擴增3區，逐步涵蓋全市。

桃園市女性占全市總人口50.8%，桃園、中壢、楊梅、蘆竹、龜山、八德、龍潭、平鎮等8個行政區女性人口皆多於男性。勞參率從2023年的54.51%、2024年的54.83%，一路攀升至去年上半年的55.21%、下半年的55.76%，連年居六都首位，同期全國平均僅52.26%。

儘管數據亮眼，市府分析發現，女性就業仍面臨不少結構性挑戰，如育兒婦女常因托育問題及家庭與工作難以平衡而中斷就業；年輕女性面臨學經歷不足、求職方向不明確及職場歧視等困境；中高齡婦女則受限於體力衰退、市場接受度低及技術性失業，重返勞動市場困難重重。

婦幼局婦女發展及權益科長江幸子表示，市府去年起透過數據分析與地方座談，尋找各區就業趨勢與需求，目前已在蘆竹、復興、桃園、楊梅、大溪等5區分別媒合在地團體，推動各具特色的婦女就業方案。

其中，復興區以「人力銀行」為概念，打造專屬婦女的就業媒合平台。江幸子指出，許多婦女上午10點後才能工作、下午3、4點須回家接小孩，方案特別考量照顧需求，提供彈性工時的工作場域，讓女性兼顧家庭與就業。目前已盤點6個女性青農產業，以「女人幫助女人」理念，協助在地婦女就業。

以異國美食聞名的桃園後站商圈則推動體驗式美食經濟，合作NGO團體結合商圈內多家商家，規畫美食走讀結合文化導讀路線，由新住民女性擔任導讀人員，帶領民眾手作異國美食等體驗活動，讓女性獲得實質收入，而非單純的志工服務。

江幸子說，去年工作重點在於盤點各區資源、尋找適合的在地推動團體，確認團體有意願且熟悉該領域，各區方案今年起將陸續正式推動，並滾動檢討成效。

人力銀行 女性 重返職場

相關新聞

雙北移入上萬人…機捷A7站塞爆 龜山新道路工程拚年底完工

桃園市機場捷運Ａ７體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷愈來愈大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往板橋大井頭福德祠參香祈福，向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順。賴清德表示，未來中央會持續推動各項社會福利與經濟政策，也希望地方與中央攜手合作，呼籲鄉親支持蘇巧慧，讓新北與中央一起推動更多建設與福利。

白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。

苗栗竹南科送水管工程改接 造橋後龍部分用戶3月10日停水22個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，1200公釐銜接既有1000公釐管線斷管連絡改接，苗栗縣造橋、後龍鎮部分用戶3月10日上午9點至11日上午7點，停水22小時。

觀霧櫻王3月12日最美 林保署新竹分署籲遵守參觀禮儀

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王目前花開3至4成，林業及自然保育署新竹分署推估最美時間落在3月12日前後，也請民眾上山賞花，遵守不攀折枝條、不踩踏花圃，及不干擾野生動物的「櫻王參觀禮儀」。

