改善治安死角 中壢龍岡人行地下道加裝監控、定期巡檢

桃園市連接中壢區與平鎮區、串聯中壢火車站前後站的龍岡人行地下道，是當地民眾及學生通勤的重要通道，尤其在鐵路地下化施工期間需求增加，然而地下道內部長期存有治安死角與環境維護問題。桃園市養護工程處近期全面檢視管理現況，並啟動相關改善措施，包括強化監控設備、落實巡檢維護等，提升地下道環境品質。

東興里里長莊英起指出，龍岡地下道目前僅在出入口處設有錄影設備，狹長的地下道內部缺乏監控裝置，導致該處成為治安盲區，過去曾發生街友對路人做出猥褻動作、流浪漢逗留等騷擾事件，讓許多民眾感到擔憂。桃園市議員魏筠則表示，過去龍岡地下道除了治安疑慮，也常因塗鴉滿布、光線昏暗及排水設施破損而影響觀瞻與安全。

對此養護工程處今指出，經檢視現況，該地下道原僅於出入口設置監視設備，內部狹長路段確有監控涵蓋不足情形。養工處日前已派員現地會勘並完成設備測試，雖未發現具體治安事件，但為預防潛在風險、提升用路人安全保障，已於地下道內部增設2部監控設備，完善監視範圍，維護通勤族與學生通行安全。

在照明管理方面，養工處每周定期辦理巡查，現場照明設備運作正常，未發現燈具損壞或明顯光源不足情形，將持續落實定期巡檢及維護機制，亦將加強清潔維護及設施巡查作業，適時辦理必要修繕與維護處理，持續提升地下道整體環境品質與通行安全。

經桃園市養工處巡檢，中壢龍岡人行地下道夜間照明充足。圖／桃園市養工處提供