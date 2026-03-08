快訊

6層以上住宅公安申報不到4成 桃市府提醒3月底截止

中央社／ 桃園8日電

桃園市建管處今天表示，6層樓以上住宅類建築物，3月底前應完成公共安全檢查申報，今年列管須申報案共3703件，目前已完成1424件，未申報將依法處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

桃園市政府建築管理處發布新聞稿表示，住宅類公安申報依建築物高度及樓層區分頻率，16層以上或高度50公尺以上每2年申報1次；8至15層每3年申報1次；6至7層自今年起納入全面申報對象，每4年申報1次。確保避難設施、防雷及緊急供電等設備有效運作。

建管處表示，市府根據建築物領取使用執照年度規範檢查頻率，今年總計列管須申報案共3703件，截至目前已完成1424件、不到4成。建管處特別提醒，今年新增的6至7層集合住宅務必留意截止時間，逾期未申報將依「建築法」處以6萬元至30萬元罰鍰。

建管處長莊敬權指出，統計去年申報情形，8層樓以上住宅申報率平均超過9成3；去年先行列管民國93年1月起取得使用執照的6至7層樓住宅共341案，申報率約6成8。今年重點將放在92年12月底前領得使照的6至7層樓住宅，計有1321案，去年底已陸續發函通知所有權人。

莊敬權表示，配合擴大申報，已額外爭取2000萬元公寓大廈修繕補助預算並獲議會支持，今年總預算為8000萬元。「桃園市公寓大廈共用設施維護修繕補助計畫」正辦理簽核，預計4月公告，市府將採「主動輔導、補助引導」策略，並將原本憑證核銷簡化為「定額補助制」，減輕社區負擔。

建築物

