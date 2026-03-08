首創指引地方共好說明會 苗栗縣府：提升建築施工透明度

建築工地天坑鄰損引發民怨，苗栗縣政府首創較高施工風險案件開工前，「指引」辦理地方共好說明會，縣府強調雖不具強制力，1年約20件，可望提升施工透明度及社區信任，減少疑慮與糾紛。

「我樂觀其成」！縣議員許櫻萍議會先前定期會質詢，指出一些建築工地施工期間，易衍生鄰損爭議，居民缺乏工程資訊，及溝通管道不足，施工前地方說明機制上路，可以減少糾紛，並保障居民知情權。

縣務會議最近討論通過私人建築工程工地開工前地方共好說明會地方溝通指引，後續將辦理發布實施，適用較高施工風險建築案件，包括地下開挖2層以上，或開挖總深度6公尺以上者，或開挖面積達3000平方公尺以上建築工程，且開挖深度2倍範圍內有鄰近既有建築物，經評估具潛在影響者，縣府工商發展處統計去年符合條件20件。

工商發展處指出，施工期間因資訊不對稱及溝通不足，易引發鄰損疑慮、陳情案件及抗爭，影響工程進度及地方和諧，增加行政協調成本，現行法規沒有明文規定地方說明會，但實務上多數爭議源於施工資訊未充分揭露及溝通不足，因此建立前端預防機制。

指引屬行政指導性質，作為開工審查參考依據，並不影響建築執照等權益，建議起造人申報開工前辦理地方共好說明會，向鄰近居民說明工程內容、施工期程、安全措施、交通維持，及聯絡窗口等事項，建立雙向溝通機制。

工商發展處表示，這項指引是縣市政府首創，有助於建立建商與社區的互信關係，減少抗爭與停工風險，兼顧提升投資與施工環境穩定性，縣府將與既有「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」，及「苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」併行，把關大型工地建築友善安全。