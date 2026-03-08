快訊

首創指引地方共好說明會 苗栗縣府：提升建築施工透明度

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府回應縣議員許櫻萍質詢，擬具私人建築工程工地開工前地方共好說明會地方溝通指引。圖／苗栗縣議會提供
建築工地天坑鄰損引發民怨，苗栗縣政府首創較高施工風險案件開工前，「指引」辦理地方共好說明會，縣府強調雖不具強制力，1年約20件，可望提升施工透明度及社區信任，減少疑慮與糾紛。

「我樂觀其成」！縣議員許櫻萍議會先前定期會質詢，指出一些建築工地施工期間，易衍生鄰損爭議，居民缺乏工程資訊，及溝通管道不足，施工前地方說明機制上路，可以減少糾紛，並保障居民知情權。

縣務會議最近討論通過私人建築工程工地開工前地方共好說明會地方溝通指引，後續將辦理發布實施，適用較高施工風險建築案件，包括地下開挖2層以上，或開挖總深度6公尺以上者，或開挖面積達3000平方公尺以上建築工程，且開挖深度2倍範圍內有鄰近既有建築物，經評估具潛在影響者，縣府工商發展處統計去年符合條件20件。

工商發展處指出，施工期間因資訊不對稱及溝通不足，易引發鄰損疑慮、陳情案件及抗爭，影響工程進度及地方和諧，增加行政協調成本，現行法規沒有明文規定地方說明會，但實務上多數爭議源於施工資訊未充分揭露及溝通不足，因此建立前端預防機制。

指引屬行政指導性質，作為開工審查參考依據，並不影響建築執照等權益，建議起造人申報開工前辦理地方共好說明會，向鄰近居民說明工程內容、施工期程、安全措施、交通維持，及聯絡窗口等事項，建立雙向溝通機制。

工商發展處表示，這項指引是縣市政府首創，有助於建立建商與社區的互信關係，減少抗爭與停工風險，兼顧提升投資與施工環境穩定性，縣府將與既有「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」，及「苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」併行，把關大型工地建築友善安全。

建築工地天坑鄰損引發民怨，苗栗縣政府首創較高施工風險案件開工前，「指引」辦理地方共好說明會。圖／頭份警察分局提供
施工 工地 建築

相關新聞

雙北移入上萬人…機捷A7站塞爆 龜山新道路工程拚年底完工

桃園市機場捷運Ａ７體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷愈來愈大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。

苗栗竹南科送水管工程改接 造橋後龍部分用戶3月10日停水22個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，1200公釐銜接既有1000公釐管線斷管連絡改接，苗栗縣造橋、後龍鎮部分用戶3月10日上午9點至11日上午7點，停水22小時。

觀霧櫻王3月12日最美 林保署新竹分署籲遵守參觀禮儀

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王目前花開3至4成，林業及自然保育署新竹分署推估最美時間落在3月12日前後，也請民眾上山賞花，遵守不攀折枝條、不踩踏花圃，及不干擾野生動物的「櫻王參觀禮儀」。

高虹安上台帶跳應援曲 新竹後站球賽經典賽直播派對嗨翻

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰點燃球迷熱情，新竹市政府昨晚在後站停車場舉辦大型戶外直播派對，活動中最吸睛的一幕，是市長高虹安登上舞台加入應援行列。當熟悉的應援曲響起時，高虹安跟著啦啦隊女孩一起舞動，動作整齊、節奏到位，完全融入應援陣容，瞬間成為全場焦點，不少球迷拿出手機拍下畫面，現場歡呼聲不斷。

連鎖遊樂園桃園球池藏圖釘碎片 工作人員「喔」一聲回收繼續滑手機

桃園展演中心前年出租場地給民間業者，引進適合親子的室內遊樂園「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」，昨傳民眾在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，向工作人員反映，對方只有「喔」一聲，將碎片收起來就繼續滑手機。文化局表示，已請業者改善，後續也會持續監督。

