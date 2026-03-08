聽新聞
白沙屯媽祖進香今起開放排隊報名 他凌晨來排第一背後有洋蔥
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香，今天開放提前排隊報名，排第一的香燈腳為了與已故夥伴的約定，凌晨零點冒著寒風搶頭香報名，送給夥伴的遺孀慰藉。
白沙屯媽祖進香是國內宗教盛事，去年進香報名人數，創下32萬9118人，及首度進入南投縣歷史紀錄，今年擇定農曆2月26日子時（國曆4月12日）登轎出發，往返8天7夜，3月11日受理香燈腳報名，廟方開放提前3天供排隊，今天凌晨已有信眾排隊。
排第一的香燈腳表示，過去與夥伴約定搶頭香報名，去年不幸病故，因此今天凌晨零點就來排隊，冒著低溫寒風坐在椅子過夜，第一名的臂章，就送給夥伴的遺孀紀念慰藉。
廟方則提醒信眾依序排隊，不要占用道路影響交通，今天進香準備30萬件，進香期程登轎及出發農曆2月26日子時（國曆4月12日晚上11點55分）、到北港為農曆2月29日（國曆4月16日）、進火為農曆3月初1子時（國曆4月17日凌晨零點10分）、回宮為農曆3月初4申時（國曆4月20日下午4點時10分）。
