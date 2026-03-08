苗栗竹南科送水管工程改接 造橋後龍部分用戶3月10日停水22個小時

台灣自來水公司第三區管理處配合北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，1200公釐銜接既有1000公釐管線斷管連絡改接，苗栗縣造橋、後龍鎮部分用戶3月10日上午9點至11日上午7點，停水22小時。

台水三區處提醒影響用戶及早儲水備用，區域包括造橋鄉九車籠、學府路、寮坑道路、縱貫公路、育英一街、育英七街、育英三街、育英二街、育英五街、育英八街、育英六街、育英街、談文中心道、阿義埤路、陽明路；後龍鎮東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里。

停水期間用戶應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，將總表前制水閥關閉，避免發生可能虹吸汙染。