觀霧櫻王3月12日最美 林保署新竹分署籲遵守參觀禮儀

苗栗縣觀霧國家森林遊樂區霧社櫻王目前花開3至4成，林業及自然保育署新竹分署推估最美時間落在3月12日前後，也請民眾上山賞花，遵守不攀折枝條、不踩踏花圃，及不干擾野生動物的「櫻王參觀禮儀」。

霧社櫻稀有少見，台灣原生且特有，觀霧櫻王被譽為北台灣最大霧社櫻，樹齡90歲以上，盛開期一樹白花夢幻，花瓣隨風散落，又有如下雪浪漫，每年花期備受期期待，林保署新竹分署指出，目前櫻王花開約3、4成，因天氣轉暖，加速櫻花綻放，預計3月12日前後達最大盛開期。

新竹分署表示，櫻花除了欣賞價值外，花蜜、花粉、果實甚至是葉片，「食堂」提供昆蟲、鳥類與哺乳動物珍貴的養分，觀霧遊客中心即日至3月15日舉辦「（櫻該）都找得到─櫻花食堂」集章活動，尋找櫻花食堂裡小動物身影，收集6款印章，並參與線上生態知識問答，有機會抽中櫻花杯墊等限定紀念好禮。

櫻王盛開期間，觀霧山莊前賞花人潮眾多，新竹分署建議遊客可先至觀霧遊客中心參加集章活動，再前往欣賞櫻王；或賞花後順道造訪遊客中心，透過動線分流，讓整體賞花體驗更加舒適，並遵守櫻王參觀禮儀，不攀折枝條、不踩踏花圃、不干擾野生動物，以行動落實「無痕山林」精神。

此外，觀霧地區聯外道路南清公路（新竹縣道122線）目前正常通行，大鹿林道假日正常通行，平日24公里至24.5公里交通管制，上午7點30至下午4點30分採每小時半點放行10分鐘，上午11點30分至中午12點30分休息不管制，相關訊息可至「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁查詢。