雙北移入上萬人 機捷A7站塞爆 龜山新道路工程拚年底完工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市龜山區文化一路銜接青山路工程正在進行，照片中兩條橫向馬路中間的工地就是未來道路位置。圖／桃園市工務局提供
桃園市機場捷運Ａ７體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷愈來愈大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

機捷Ａ７生活圈不僅鄰近華亞與樂善科技產業園區，周邊振興路銜接下龜山地區、文化一路通往新北林口、青山路串連新北新莊，路網四通八達，加上四千多戶合宜宅落成交屋，其他民間建案如雨後春筍冒出，人口不斷成長，生活圈所在的樂善里與文青里戶籍人數二○二一年二月為一萬三九四九名，今年二月已多達三萬五三二四名。

如今，Ａ７生活圈每天通勤通學民眾破萬，既有道路乘載量不堪負荷，交通壅塞日益嚴重，尤其文化一路與文青路口是各路交通必經之地，有時短短五十公尺距離要耗上廿分鐘，民眾抱怨已久。

桃園市政府爭取到內政部十億餘元補助，多項工程自二○二三年陸續完工，目前「文學路貫通到文化一路（變一）」與「文化一路銜接青山路」最受矚目。工務局指變一工程涉及文資保存，文化一路銜接青山路工程則要克服廿公尺以上的高低差，各有難度。

新建工程處指出，工程於臨青山路側設置懸臂式擋土牆，確保道路安全及週邊設施穩固，目前基樁、擋土牆、地錨結構與共同管道已經完成，整體預計下半年完工。新闢道路長約三百五十公尺、寬約十五公尺，雙向共三車道(一進二出)，同時設有人行道與偏心左轉車道。

機場捷運

