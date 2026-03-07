聽新聞
高虹安上台帶跳應援曲 新竹後站球賽經典賽直播派對嗨翻
世界棒球經典賽（WBC）台日大戰點燃球迷熱情，新竹市政府昨晚在後站停車場舉辦大型戶外直播派對，活動中最吸睛的一幕，是市長高虹安登上舞台加入應援行列。當熟悉的應援曲響起時，高虹安跟著啦啦隊女孩一起舞動，動作整齊、節奏到位，完全融入應援陣容，瞬間成為全場焦點，不少球迷拿出手機拍下畫面，現場歡呼聲不斷。
昨晚的戶外直播派對吸引數千名民眾席地觀賽，現場加油聲不斷，氣氛宛如大型球場。
市府指出，除了熱血應援，活動也有體壇重量級人物現身。即將接任副市長的前中華隊國手林琨瀚在現場進行賽事解析，分享戰術觀察；而「籃球教父」鄭志龍也驚喜到場，吸引不少球迷合影留念。
不少民眾表示，在戶外與上千名球迷一起看球，再加上市長與啦啦隊同台應援，讓後站停車場一夜之間變成最熱血的應援球場。
