快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安上台帶跳應援曲 新竹後站球賽經典賽直播派對嗨翻

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
活動也有體壇重量級人物現身，即將接任副市長的前中華隊國手林琨瀚在現場進行賽事解析；而「籃球教父」鄭志龍也驚喜到場，吸引不少球迷合影留念。圖／取自高虹安臉書
活動也有體壇重量級人物現身，即將接任副市長的前中華隊國手林琨瀚在現場進行賽事解析；而「籃球教父」鄭志龍也驚喜到場，吸引不少球迷合影留念。圖／取自高虹安臉書

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰點燃球迷熱情，新竹市政府昨晚在後站停車場舉辦大型戶外直播派對，活動中最吸睛的一幕，是市長高虹安登上舞台加入應援行列。當熟悉的應援曲響起時，高虹安跟著啦啦隊女孩一起舞動，動作整齊、節奏到位，完全融入應援陣容，瞬間成為全場焦點，不少球迷拿出手機拍下畫面，現場歡呼聲不斷。

昨晚的戶外直播派對吸引數千名民眾席地觀賽，現場加油聲不斷，氣氛宛如大型球場。

市府指出，除了熱血應援，活動也有體壇重量級人物現身。即將接任副市長的前中華隊國手林琨瀚在現場進行賽事解析，分享戰術觀察；而「籃球教父」鄭志龍也驚喜到場，吸引不少球迷合影留念。

不少民眾表示，在戶外與上千名球迷一起看球，再加上市長與啦啦隊同台應援，讓後站停車場一夜之間變成最熱血的應援球場。

高虹安 中華隊 鄭志龍 林琨瀚

延伸閱讀

中華隊大勝捷克隊 台南永華、新營雙場地球迷熱血應援

經典賽／中信金融園區直播趴台捷、台韓戰續加油

經典賽／WBC直播派對跨海應援 啦啦隊、球迷齊聚中國信託金融園區

全城Team Taiwan！千人應援派對×城市下酒祭熱血登場！ATT4FUN戶外LIVE轉播WBC經典賽 打造連續四天最狂城市棒球日

相關新聞

日本電視牆見舒華逛大溪老街 桃市府：讓世界看見桃園

韓國女團i-dle成員葉舒華受邀擔任桃園觀光大使，雜誌、桌曆及小卡等周邊產品搶手。桃園市政府近日陸續在台北西門町、日本新宿與韓國釜山投放廣告，撥放舒華走訪桃園景點影片，盼提升桃園的國際能見度，接下來目標香港、新加坡和馬來西亞等地也能看到。

挺竹東客家山歌賽 賴總統：鄭朝方多唱歌他就多去竹北參加活動

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽今起一連4天在客家戲曲公園登場，比賽首日賴清德總統受邀參加，竹北市長鄭朝方則上台獻聲山歌，賴清德致詞時表示，他是第一位到竹東鎮參加客家山歌大賽的總統，當主席這麼久也沒聽過鄭朝方唱歌，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北市參加活動。

高虹安上台帶跳應援曲 新竹後站球賽經典賽直播派對嗨翻

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰點燃球迷熱情，新竹市政府昨晚在後站停車場舉辦大型戶外直播派對，活動中最吸睛的一幕，是市長高虹安登上舞台加入應援行列。當熟悉的應援曲響起時，高虹安跟著啦啦隊女孩一起舞動，動作整齊、節奏到位，完全融入應援陣容，瞬間成為全場焦點，不少球迷拿出手機拍下畫面，現場歡呼聲不斷。

連鎖遊樂園桃園球池藏圖釘碎片 工作人員「喔」一聲回收繼續滑手機

桃園展演中心前年出租場地給民間業者，引進適合親子的室內遊樂園「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」，昨傳民眾在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，向工作人員反映，對方只有「喔」一聲，將碎片收起來就繼續滑手機。文化局表示，已請業者改善，後續也會持續監督。

桃園機捷A7生活圈通勤塞爆了 文化一路接青山路拚年底完工

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷越來越大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

竹市府攜手企業推動公益助聽器計畫 補足聽損照顧缺口

單側聽力損失者因未達身心障礙鑑定法定標準，無法申請助聽器補助，而助聽器屬高單價輔具，對經濟弱勢家庭而言負擔沉重，常延誤配戴時機；新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。