連鎖遊樂園桃園球池藏圖釘碎片 工作人員「喔」一聲回收繼續滑手機

桃園展演中心前年出租場地給民間業者，引進適合親子的室內遊樂園「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」，昨傳民眾在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，向工作人員反映，對方只有「喔」一聲，將碎片收起來就繼續滑手機。文化局表示，已請業者改善，後續也會持續監督。

民眾在網路平台「Threads」發文指出，本月5日帶小朋友到桃堡樂園玩，在球池踩到帶有圖釘的壓克力碎片，當下感覺非常疼痛，有向工作人員反映，但對方只說了一聲「喔」，就把碎片收起來，繼續滑手機，希望業者改善；事件引起大批網友關注，許多人喊危險，桃園市議員黃瓊慧也直呼「太扯了」。

文化局表示，該碎片是業者維修設備零件時掉落，今天已要求業者重新檢查環境，打烊後將全面翻查與清潔並提供改善照片。另外，業者也願意親自致歉與賠償，管理單位也要求業者加強員工訓練，相關疏失都會納入營運績效評估檢討；民眾也在網路回應文化局，稱雖然當下踩到很痛，但現在沒什麼事了，希望業者能好好道歉，也希望官方協助辦理手中未用的票券退費。