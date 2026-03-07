快訊

連鎖遊樂園桃園球池藏圖釘碎片 工作人員「喔」一聲回收繼續滑手機

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園展演中心「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」傳球池有異物誤傷民眾，文化局介入了解並要求業者加強維護環境。圖／桃園市文化局提供
桃園展演中心「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」傳球池有異物誤傷民眾，文化局介入了解並要求業者加強維護環境。圖／桃園市文化局提供

桃園展演中心前年出租場地給民間業者，引進適合親子的室內遊樂園「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」，昨傳民眾在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，向工作人員反映，對方只有「喔」一聲，將碎片收起來就繼續滑手機文化局表示，已請業者改善，後續也會持續監督。

民眾在網路平台「Threads」發文指出，本月5日帶小朋友到桃堡樂園玩，在球池踩到帶有圖釘的壓克力碎片，當下感覺非常疼痛，有向工作人員反映，但對方只說了一聲「喔」，就把碎片收起來，繼續滑手機，希望業者改善；事件引起大批網友關注，許多人喊危險，桃園市議員黃瓊慧也直呼「太扯了」。

文化局表示，該碎片是業者維修設備零件時掉落，今天已要求業者重新檢查環境，打烊後將全面翻查與清潔並提供改善照片。另外，業者也願意親自致歉與賠償，管理單位也要求業者加強員工訓練，相關疏失都會納入營運績效評估檢討；民眾也在網路回應文化局，稱雖然當下踩到很痛，但現在沒什麼事了，希望業者能好好道歉，也希望官方協助辦理手中未用的票券退費。

桃園展演中心「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」傳球池有異物誤傷民眾，文化局介入了解並要求業者加強維護環境。圖／桃園市文化局提供
桃園展演中心「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」傳球池有異物誤傷民眾，文化局介入了解並要求業者加強維護環境。圖／桃園市文化局提供

文化局 黃瓊慧 滑手機

相關新聞

日本電視牆見舒華逛大溪老街 桃市府：讓世界看見桃園

韓國女團i-dle成員葉舒華受邀擔任桃園觀光大使，雜誌、桌曆及小卡等周邊產品搶手。桃園市政府近日陸續在台北西門町、日本新宿與韓國釜山投放廣告，撥放舒華走訪桃園景點影片，盼提升桃園的國際能見度，接下來目標香港、新加坡和馬來西亞等地也能看到。

挺竹東客家山歌賽 賴總統：鄭朝方多唱歌他就多去竹北參加活動

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽今起一連4天在客家戲曲公園登場，比賽首日賴清德總統受邀參加，竹北市長鄭朝方則上台獻聲山歌，賴清德致詞時表示，他是第一位到竹東鎮參加客家山歌大賽的總統，當主席這麼久也沒聽過鄭朝方唱歌，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北市參加活動。

連鎖遊樂園桃園球池藏圖釘碎片 工作人員「喔」一聲回收繼續滑手機

桃園展演中心前年出租場地給民間業者，引進適合親子的室內遊樂園「追風奇幻島-桃園藝文店-桃堡樂園」，昨傳民眾在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，向工作人員反映，對方只有「喔」一聲，將碎片收起來就繼續滑手機。文化局表示，已請業者改善，後續也會持續監督。

桃園機捷A7生活圈通勤塞爆了 文化一路接青山路拚年底完工

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷越來越大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

竹市府攜手企業推動公益助聽器計畫 補足聽損照顧缺口

單側聽力損失者因未達身心障礙鑑定法定標準，無法申請助聽器補助，而助聽器屬高單價輔具，對經濟弱勢家庭而言負擔沉重，常延誤配戴時機；新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。

歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

防堵非洲豬瘟，政府逐步禁止廚餘養豬，衝擊以廚餘為主要飼料的黑豬產業。新竹肉品市場二月底黑豬拍賣價最高飆破每公斤二○○元，創歷史新高，零售市場價格則持平。業界憂心，這波黑豬價格飆漲只是開端，未來廚餘黑豬供應恐緊縮，市場失衡會更明顯。

