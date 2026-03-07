日本電視牆見舒華逛大溪老街 桃市府：讓世界看見桃園

韓國女團i-dle成員葉舒華受邀擔任桃園觀光大使，雜誌、桌曆及小卡等周邊產品搶手。桃園市政府近日陸續在台北西門町、日本新宿與韓國釜山投放廣告，撥放舒華走訪桃園景點影片，盼提升桃園的國際能見度，接下來目標香港、新加坡和馬來西亞等地也能看到。

舒華出身桃園楊梅，去年10月與桃園市政府合作擔任觀光大使，陸續走訪大溪老街、小烏來風景區與橫山書法藝術館，打卡照片被製成限量景點介紹小卡，也被印在只送不賣的市府出版品「桃園誌」上，掀起粉絲瘋搶收藏，網路甚至一度出現黃牛倒賣。

桃園市觀光旅遊局表示，舒華的宣傳影片「來桃園 舒華的家鄉」發布48小時即突破100萬次觀看，新釋出3支Reels「給桃園的祝福」、「桃園最欠吃」與「舒華的家鄉」也相繼突破百萬，為提升城市能見度，決定加大宣傳力度，而台灣西門町、日本新宿與韓國釜山因交通、觀光與商業活動人潮匯集，所以成為首波投放廣告對象。

觀旅局長陳靜芳表示，接下來預計在香港、新加坡及馬來西亞等地繼續傳遞桃園之美，市府未來也會持續透過多元宣傳通路與城市交流合作，吸引更多國際旅客跟著舒華走訪桃園。