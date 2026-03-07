萬金杜鵑雙展區迎盛開 把握賞花時機來萬金一日遊

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑正盛開中，萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園與金山溫泉公園將於3月7、8日，接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等，邀請民眾把握最後賞花時間到萬金一日遊。

今年萬金杜鵑共展出10座杜鵑花藝作品，打造全台唯一粉色系「杜鵑美術館」，在花展期間分別展出30種特殊品種杜鵑，展現在地花農精湛的育種實力，現在萬里及金山兩展區杜鵑正滿開，是拍照打卡的最佳時機。

金山展區的中山溫泉公園周末2日都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」，參與在地合作店家集章活動，滿5枚即可至服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，將願望掛在「杜鵑解憂樹」上祈願。此外，公園內的「杜鵑之道人氣大賞」線上票選活動也進入最後倒數階段，只要在3月8日前至農業局「稼日蒔光」臉書活動貼文參與投票，即有機會抽中驚喜大禮包。

萬里展區的瑪鋉運動公園及大鵬足湯公園在3月8日也推出滿檔系列活動，瑪鋉運動公園上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，除邀請民眾以杜鵑為主題裝扮參與「花花創意造型競賽」角逐獎金外，更號召百人攜手彩繪70米長的「萬金杜鵑花牆」，打造永久社區地景。

大鵬足湯公園則於3月8日上午11時至下午5時30分推出「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車與特色攤位等，打造賞花療癒的春日饗宴。活動當日更加碼，只要在農業局「稼日蒔光」臉書的活動貼文打卡，即可至市集服務台兌換大鵬足湯公園販賣部50元的折抵券消費，當日有效，限量100份。