快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

萬金杜鵑雙展區迎盛開 把握賞花時機來萬金一日遊

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
金山中山溫泉公園周末2日都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」。圖／新北市農業局提供
金山中山溫泉公園周末2日都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」。圖／新北市農業局提供

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑正盛開中，萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園與金山溫泉公園將於3月7、8日，接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等，邀請民眾把握最後賞花時間到萬金一日遊。

今年萬金杜鵑共展出10座杜鵑花藝作品，打造全台唯一粉色系「杜鵑美術館」，在花展期間分別展出30種特殊品種杜鵑，展現在地花農精湛的育種實力，現在萬里及金山兩展區杜鵑正滿開，是拍照打卡的最佳時機。

金山展區的中山溫泉公園周末2日都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」，參與在地合作店家集章活動，滿5枚即可至服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，將願望掛在「杜鵑解憂樹」上祈願。此外，公園內的「杜鵑之道人氣大賞」線上票選活動也進入最後倒數階段，只要在3月8日前至農業局「稼日蒔光」臉書活動貼文參與投票，即有機會抽中驚喜大禮包。

萬里展區的瑪鋉運動公園及大鵬足湯公園在3月8日也推出滿檔系列活動，瑪鋉運動公園上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，除邀請民眾以杜鵑為主題裝扮參與「花花創意造型競賽」角逐獎金外，更號召百人攜手彩繪70米長的「萬金杜鵑花牆」，打造永久社區地景。

大鵬足湯公園則於3月8日上午11時至下午5時30分推出「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車與特色攤位等，打造賞花療癒的春日饗宴。活動當日更加碼，只要在農業局「稼日蒔光」臉書的活動貼文打卡，即可至市集服務台兌換大鵬足湯公園販賣部50元的折抵券消費，當日有效，限量100份。

萬里大鵬足湯公園3月8日上午11時至下午5時30分，推出「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車與特色攤位等，打造賞花療癒的春日饗宴。圖／新北市農業局提供
萬里大鵬足湯公園3月8日上午11時至下午5時30分，推出「滿山園遊會」開春市集，結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車與特色攤位等，打造賞花療癒的春日饗宴。圖／新北市農業局提供

街頭藝人 杜鵑

延伸閱讀

台北杜鵑花季大安森林公園登場 蔣萬安領航帶看杜鵑

相關新聞

挺竹東客家山歌賽 賴總統：鄭朝方多唱歌他就多去竹北參加活動

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽今起一連4天在客家戲曲公園登場，比賽首日賴清德總統受邀參加，竹北市長鄭朝方則上台獻聲山歌，賴清德致詞時表示，他是第一位到竹東鎮參加客家山歌大賽的總統，當主席這麼久也沒聽過鄭朝方唱歌，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北市參加活動。

歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

防堵非洲豬瘟，政府逐步禁止廚餘養豬，衝擊以廚餘為主要飼料的黑豬產業。新竹肉品市場二月底黑豬拍賣價最高飆破每公斤二○○元，創歷史新高，零售市場價格則持平。業界憂心，這波黑豬價格飆漲只是開端，未來廚餘黑豬供應恐緊縮，市場失衡會更明顯。

萬金杜鵑雙展區迎盛開 把握賞花時機來萬金一日遊

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑正盛開中，萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園與金山溫泉公園將於3月7、8日，接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等，邀請民眾把握最後賞花時間到萬金一日遊。

桃園機捷A7生活圈通勤塞爆了 文化一路接青山路拚年底完工

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷越來越大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

竹市府攜手企業推動公益助聽器計畫 補足聽損照顧缺口

單側聽力損失者因未達身心障礙鑑定法定標準，無法申請助聽器補助，而助聽器屬高單價輔具，對經濟弱勢家庭而言負擔沉重，常延誤配戴時機；新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。

搶救黑豬產業 桃園研發豆渣飼料

廚餘來源逐漸限縮，衝擊黑豬產業鏈。桃竹苗客家地區愛吃黑豬肉，市場需求仍大，桃園近月籌組黑豬肉聯盟研議以豆渣研發飼料，預計下半年開始測試。桃園豆干產業聞名，業界代表說，有研究證實豆渣添加益生菌後，是很好的養豬飼料，樂見開展多元價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。