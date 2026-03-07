桃園機捷A7生活圈通勤塞爆了 文化一路接青山路拚年底完工

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市龜山區文化一路銜接青山路工程正在進行，照片中兩條橫向馬路中間的工地就是未來道路位置。圖／桃園市工務局提供
桃園市龜山區文化一路銜接青山路工程正在進行，照片中兩條橫向馬路中間的工地就是未來道路位置。圖／桃園市工務局提供

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，建案林立帶進雙北上萬人口移居，道路交通負荷越來越大，塞車問題日趨嚴重，市府推動改善計畫，銜接文化一路與青山路的新闢工程預計今年底完工，可望舒緩往返桃園與新北的龐大車流。

機捷A7站因振興路銜接下龜山地區、文化一路通往新北林口、青山路接新北新莊，周邊還有合宜住宅4千多戶居民及華亞、樂善2科技產業園區，通勤通學民眾超過一萬名，原先6線道的道路不敷使用，壅塞日益嚴重。

桃園市政府爭取到內政部10億餘元補助改善地方交通，多項工程自2023年陸續完工，目前「文學路貫通到文化一路（變一）」與「文化一路銜接青山路」最受矚目。工務局表示，變一工程涉及文資保存，文化一路銜接青山路工程則要克服20公尺以上的高低差，各有難度。

新工處指出，因應文化一路與青山路的複雜地形，工程於臨青山路側設置懸臂式擋土牆，以確保道路安全及週邊設施穩固，目前已完成基樁、擋土牆、地錨結構與共同管道等結構，整體預計下半年完工。新闢道路長約350公尺、寬約15公尺，雙向共3車道(1進2出)，同時設有人行道與偏心左轉車道，以提供安全順暢的交通環境。

