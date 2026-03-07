快訊

挺竹東客家山歌賽 賴總統：鄭朝方多唱歌他就多去竹北參加活動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽今起一連4天在客家戲曲公園盛大登場，比賽首日賴清德總統受邀參加，竹北市長鄭朝方則上台獻聲山歌。記者王駿杰／攝影
第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽今起一連4天在客家戲曲公園登場，比賽首日賴清德總統受邀參加，竹北市長鄭朝方則上台獻聲山歌，賴清德致詞時表示，他是第一位到竹東鎮參加客家山歌大賽的總統，當主席這麼久也沒聽過鄭朝方唱歌，以後若鄭朝方多唱歌，他會多去竹北市參加活動。

賴清德說，山歌是客家鄉親的生活智慧，更是情感的結晶；不論是在農忙後的閒暇之餘，還是在田野工作之間，都能聽到客家鄉親非常自然地傳唱山歌。他很敬佩該活動，通常這種全國性活動多半是由縣市政府、甚至是行政院部會來主辦，山歌大賽卻是由竹東鎮公所主辦，代表竹東鎮對山歌的熱情與實力。

另外，賴清德說，竹東有客家文化大禾埕計畫，鎮長郭遠彰規畫得非常好，他絕對大力支持。另外，客家山歌大賽是全國歷史最悠久賽事，已整整60年，即使中央政府舉辦的活動都很少能持續這麼多年，郭遠彰希望經費能多一點，既然他來了，就不能不增加，之後會請客委會與郭討論，看要如何酌予增加經費支持。

鄭朝方說，竹東是他的家鄉，十多年他還是音樂人時，曾受竹東鎮公所之邀來演唱鎮歌，賴清德來參加這次活動，他覺得非常有意義，特別是今年大新竹選舉，大家也是萬眾矚目，賴清德非常重視客家的聚落，那客家的文化也一如既往地推廣。

有媒體詢問鄭朝方年底新竹縣長選戰，民進黨內曾說正審慎評估，對此，鄭朝方說，目前國民黨還在徵選、初選階段，民進黨一定會推出最強的人選。

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽將於10日舉行各組決賽暨頒獎典禮。比賽組別分為合唱比賽和個人比賽，個人比賽包括長壽組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、少年組、男女對唱組、超級組，以及今年首度新增未滿12歲的兒童組，合唱甲組和乙組共30隊報名，個人組9組共277人報名，合計1079人；其中，個人組以長壽組報名人數82人最多，兒童組則有18人，評分標準包括演唱技巧 45%、台風儀態 15%、音色咬字 20%、歌詞與歌曲詮釋 20%。

