竹市府攜手企業推動公益助聽器計畫 補足聽損照顧缺口

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。圖／新竹市府提供
新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。圖／新竹市府提供

單側聽力損失者因未達身心障礙鑑定法定標準，無法申請助聽器補助，而助聽器屬高單價輔具，對經濟弱勢家庭而言負擔沉重，常延誤配戴時機；新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。

市長高虹安表示，這次科林國際助聽器股份有限公司捐贈價值200萬元的人工智慧數位式助聽器，導入AI智慧降噪與語音辨識技術，協助單側聽力損失者及早療兒童提升語音清晰度與環境辨識能力，讓市民在家庭、校園、職場及社區生活中皆能順暢溝通。此舉不僅展現企業回饋社會的責任，更是市府以公私協力強化聽力照護支持體系的重要成果。

社會處長黃佳婷說明，單側聽力損失者若延誤助聽器配戴，恐影響就學學習、職場溝通及人際互動，甚至降低生活品質。透過此次公益合作計畫，期盼嘉惠竹市經濟弱勢家庭的單側聽損者與早療兒童，透過專業評估與適切選配，改善語音清晰度與社交溝通能力，提升自信與生活適應力。

社會處表示，此計畫自即日起開放申請，只要是設籍竹市，經專業聽力師或耳鼻喉科醫師評估單側聽力損失程度達輕度至重度（90 dB以下），且未申請身心障礙者助聽器補助或低收入老人助聽器配戴補助者，及須符合下列條件其中一項：（一）持有竹市低收入戶或中低收入戶證明或領有社會福利相關補助，經專業評估確認具有助聽器需求者；（二）早療兒童或單側聽損者，經社工評估有聽力照護需求者。滿足條件者，可向社會處身心障礙福利科提出申請，通過資格審查者，將由科林國際助聽器股份有限公司指定門市進行專業聽力評估與助聽器選配，提供完整衛教關懷與後續追蹤服務，確保配戴效益最大化。

社會處說明，為確保資源合理分配及永續運用，曾獲此計畫補助者原則上須屆滿兩年後方得再次申請，特殊個案則由專業團隊評估後專案辦理。民眾如有相關疑問，可致電洽社會處身心障礙福利科03-5352386分機502詢問。

歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

防堵非洲豬瘟，政府逐步禁止廚餘養豬，衝擊以廚餘為主要飼料的黑豬產業。新竹肉品市場二月底黑豬拍賣價最高飆破每公斤二○○元，創歷史新高，零售市場價格則持平。業界憂心，這波黑豬價格飆漲只是開端，未來廚餘黑豬供應恐緊縮，市場失衡會更明顯。

搶救黑豬產業 桃園研發豆渣飼料

廚餘來源逐漸限縮，衝擊黑豬產業鏈。桃竹苗客家地區愛吃黑豬肉，市場需求仍大，桃園近月籌組黑豬肉聯盟研議以豆渣研發飼料，預計下半年開始測試。桃園豆干產業聞名，業界代表說，有研究證實豆渣添加益生菌後，是很好的養豬飼料，樂見開展多元價值。

桃園近19萬戶原訂9日停水 台水改期

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，原訂9日暫停桃園北區近19萬戶供水，但因應最近水情變化，工程改期，時間另外通知。

新竹縣高接梨穗嫁接期因低溫受災 農業部公告3地符合現金救助

新竹縣內的高接梨種植面積約119公頃，目前正值梨穗嫁接開花著果期，但受今年一月低溫影響，造成新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉等地梨穗授粉及著果不良，農業部3月5日已公告新埔、芎林及寶山為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，今天起至3月19日受理農民申請，縣府提醒受災農戶向轄區公所提出申請。

大新竹輕軌 紅藍線整合可行性研究決標

新竹市府推動「大新竹輕軌計畫」，於去年年11月獲得交通部補助辦理「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。市府今說，目前已完成預算編列與招標作業，並於今年3月3日順利完成決標。後續將正式啟動縣市整合可行性研究相關作業，盼透過中央與地方攜手合作，加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸新未來。

