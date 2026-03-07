竹市府攜手企業推動公益助聽器計畫 補足聽損照顧缺口

單側聽力損失者因未達身心障礙鑑定法定標準，無法申請助聽器補助，而助聽器屬高單價輔具，對經濟弱勢家庭而言負擔沉重，常延誤配戴時機；新竹市府攜手科林國際助聽器股份有限公司推動「公益助聽器合作計畫」，透過公私協力模式，針對轄內未符合現行身心障礙輔具補助資格的單側聽力損失市民，提供專業評估與免費助聽器選配服務。

市長高虹安表示，這次科林國際助聽器股份有限公司捐贈價值200萬元的人工智慧數位式助聽器，導入AI智慧降噪與語音辨識技術，協助單側聽力損失者及早療兒童提升語音清晰度與環境辨識能力，讓市民在家庭、校園、職場及社區生活中皆能順暢溝通。此舉不僅展現企業回饋社會的責任，更是市府以公私協力強化聽力照護支持體系的重要成果。

社會處長黃佳婷說明，單側聽力損失者若延誤助聽器配戴，恐影響就學學習、職場溝通及人際互動，甚至降低生活品質。透過此次公益合作計畫，期盼嘉惠竹市經濟弱勢家庭的單側聽損者與早療兒童，透過專業評估與適切選配，改善語音清晰度與社交溝通能力，提升自信與生活適應力。

社會處表示，此計畫自即日起開放申請，只要是設籍竹市，經專業聽力師或耳鼻喉科醫師評估單側聽力損失程度達輕度至重度（90 dB以下），且未申請身心障礙者助聽器補助或低收入老人助聽器配戴補助者，及須符合下列條件其中一項：（一）持有竹市低收入戶或中低收入戶證明或領有社會福利相關補助，經專業評估確認具有助聽器需求者；（二）早療兒童或單側聽損者，經社工評估有聽力照護需求者。滿足條件者，可向社會處身心障礙福利科提出申請，通過資格審查者，將由科林國際助聽器股份有限公司指定門市進行專業聽力評估與助聽器選配，提供完整衛教關懷與後續追蹤服務，確保配戴效益最大化。

社會處說明，為確保資源合理分配及永續運用，曾獲此計畫補助者原則上須屆滿兩年後方得再次申請，特殊個案則由專業團隊評估後專案辦理。民眾如有相關疑問，可致電洽社會處身心障礙福利科03-5352386分機502詢問。