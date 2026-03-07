聽新聞
搶救黑豬產業 桃園研發豆渣飼料

聯合報／ 記者郭政芬鄭國樑陳俊智／連線報導

廚餘來源逐漸限縮，衝擊黑豬產業鏈。桃竹苗客家地區愛吃黑豬肉，市場需求仍大，桃園近月籌組黑豬肉聯盟研議以豆渣研發飼料，預計下半年開始測試。桃園豆干產業聞名，業界代表說，有研究證實豆渣添加益生菌後，是很好的養豬飼料，樂見開展多元價值。

國內黑豬市場集中北部，尤其是新竹、苗栗客家餐飲業，喜歡使用皮質韌、油花滲入肌肉的黑豬肉，高檔餐廳也偏好成熟度高、均重達一三○公斤以上的黑豬肉，黑豬仍有一定的市場需求。

桃園市養豬協會理事長林承德說，桃園搶救以廚餘為主食的黑豬，年前籌組黑豬肉聯盟研發用豆渣製作黑豬飼料，農業局與相關單位已在作業，下半年會有七、八名豬農配合測試，規模大概上千頭。至於禽類下腳料部分，豬農們還是希望中央開放，透過蒸煮中心確保品質與安全。桃園市豆腐商業同業公會理事長黃建嘉說，桃園市每天產出八十噸至一百噸的豆腐渣，絕大部分都供應養豬業，後來雖然有研發製作餅乾，還有少量的貓砂，不過占比只有約百分之一、二，如果市政府願意研發製成養豬飼料，豆腐公會當然樂觀其成。

「豆腐渣可以創造多元產值，不該當作事業廢棄物。」黃建嘉也提到，市府過去曾委託工業食品研究所，研發證實添加益生菌以後，是很好的養豬飼料；但現行法規卻將豆渣當成事業廢棄物，眼看廚餘養豬的大限到今年底，到時候如果不能和養豬業結合，豆腐渣也只能送進焚化爐，相當可惜。

市議員李柏坊也為豆腐渣抱屈，明明研究都認為豆腐渣是很好的食品，加益生菌以後豬肉品質變好，水煮幾乎沒有泡沫，肉質鮮美，市府過去委外研究，參加經濟部的比賽拿大獎卻沒有好好推廣，這部分要改進。

新竹縣高接梨穗嫁接期因低溫受災 農業部公告3地符合現金救助

新竹縣內的高接梨種植面積約119公頃，目前正值梨穗嫁接開花著果期，但受今年一月低溫影響，造成新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉等地梨穗授粉及著果不良，農業部3月5日已公告新埔、芎林及寶山為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，今天起至3月19日受理農民申請，縣府提醒受災農戶向轄區公所提出申請。

歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

防堵非洲豬瘟，政府逐步禁止廚餘養豬，衝擊以廚餘為主要飼料的黑豬產業。新竹肉品市場二月底黑豬拍賣價最高飆破每公斤二○○元，創歷史新高，零售市場價格則持平。業界憂心，這波黑豬價格飆漲只是開端，未來廚餘黑豬供應恐緊縮，市場失衡會更明顯。

桃園近19萬戶原訂9日停水 台水改期

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，原訂9日暫停桃園北區近19萬戶供水，但因應最近水情變化，工程改期，時間另外通知。

大新竹輕軌 紅藍線整合可行性研究決標

新竹市府推動「大新竹輕軌計畫」，於去年年11月獲得交通部補助辦理「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。市府今說，目前已完成預算編列與招標作業，並於今年3月3日順利完成決標。後續將正式啟動縣市整合可行性研究相關作業，盼透過中央與地方攜手合作，加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸新未來。

TPASS補助經費有著落 桃市府：樂見其成

立法院會今天通過公決案，38項新興計畫預算可先行動支，其中包括TPASS通勤月票經費，讓各地政府鬆了一口氣。桃園市政府表示，TPASS通勤月票與民生息息相關，具急迫性，樂見預算過關。

