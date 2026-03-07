搶救黑豬產業 桃園研發豆渣飼料

廚餘來源逐漸限縮，衝擊黑豬產業鏈。桃竹苗客家地區愛吃黑豬肉，市場需求仍大，桃園近月籌組黑豬肉聯盟研議以豆渣研發飼料，預計下半年開始測試。桃園豆干產業聞名，業界代表說，有研究證實豆渣添加益生菌後，是很好的養豬飼料，樂見開展多元價值。

國內黑豬市場集中北部，尤其是新竹、苗栗客家餐飲業，喜歡使用皮質韌、油花滲入肌肉的黑豬肉，高檔餐廳也偏好成熟度高、均重達一三○公斤以上的黑豬肉，黑豬仍有一定的市場需求。

桃園市養豬協會理事長林承德說，桃園搶救以廚餘為主食的黑豬，年前籌組黑豬肉聯盟研發用豆渣製作黑豬飼料，農業局與相關單位已在作業，下半年會有七、八名豬農配合測試，規模大概上千頭。至於禽類下腳料部分，豬農們還是希望中央開放，透過蒸煮中心確保品質與安全。桃園市豆腐商業同業公會理事長黃建嘉說，桃園市每天產出八十噸至一百噸的豆腐渣，絕大部分都供應養豬業，後來雖然有研發製作餅乾，還有少量的貓砂，不過占比只有約百分之一、二，如果市政府願意研發製成養豬飼料，豆腐公會當然樂觀其成。

「豆腐渣可以創造多元產值，不該當作事業廢棄物。」黃建嘉也提到，市府過去曾委託工業食品研究所，研發證實添加益生菌以後，是很好的養豬飼料；但現行法規卻將豆渣當成事業廢棄物，眼看廚餘養豬的大限到今年底，到時候如果不能和養豬業結合，豆腐渣也只能送進焚化爐，相當可惜。

市議員李柏坊也為豆腐渣抱屈，明明研究都認為豆腐渣是很好的食品，加益生菌以後豬肉品質變好，水煮幾乎沒有泡沫，肉質鮮美，市府過去委外研究，參加經濟部的比賽拿大獎卻沒有好好推廣，這部分要改進。