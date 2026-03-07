聽新聞
歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

聯合報／ 記者郭政芬陳俊智／連線報導
新竹肉品市場上周六拍賣，剩最後不到三頭時，競價竟飆到每公斤二百元，創有史以來拍賣最高紀錄。圖／讀者提供
防堵非洲瘟，政府逐步禁止廚餘養豬，衝擊以廚餘為主要飼料的黑豬產業。新竹肉品市場二月底黑豬拍賣價最高飆破每公斤二○○元，創歷史新高，零售市場價格則持平。業界憂心，這波黑豬價格飆漲只是開端，未來廚餘黑豬供應恐緊縮，市場失衡會更明顯。

二月廿八日逢元宵節祭祀需求，新竹肉品市場當天拍賣黑豬量從卅頭提高至五十頭，開拍後各方競價激烈，剩最後不到三頭時，競價飆到二○○元，創拍賣紀錄，最後每公斤均價高達一三一點八一元。

桃園毛豬價在二二八當天飆到每公斤一○二元，但只有單日行情，近日價格回到九十二元。

標下每公斤二○○元的黑豬承銷商受訪坦言，當天現場搶購情況激烈，價格一路上揚，客戶又指定要黑豬，「就怕搶不到黑豬」，只能咬牙以每公斤兩百元標下來，甚至比過去開工時搶豬價格還高。

該承銷商憂心，市場供應短缺，加上政府禁止廚餘養豬，黑豬飼養期長，若要改以飼料餵養，成本相對提高，且吃起來的口感有差，導致養殖意願下降，「台灣黑豬數量將愈來愈少」。

新竹肉品市場總經理詹皓智說，白豬約六個月育成，黑豬需八到十個月以上，最長甚至要十四個月，也因此黑豬成熟度高、肉質扎實且口感Ｑ彈，擁有固定消費族群。尤其桃竹苗地區客家族群於民俗節日祭祀，常指名購買黑豬，形成區域性特殊需求，與白豬相比，黑豬價格逆勢上揚。

業界人士說，黑土豬長期以廚餘雜食飼養，若全面改以商業飼料取代，不僅成本大幅提高，也未必能維持原有肉質特色。若餿水黑豬持續減少，在供應日益稀缺下，還會不斷看漲。

黑豬拍賣價看俏，但對豬肉零售市場價影響不大。白豬肉三層肉每台斤約一六○至一八○元、黑豬肉三層肉每台斤約二○○至二二○元。業者說，價格上漲會影響客源，不會隨意調漲價格。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，吃廚餘的土黑豬因為品質好、數量少，所以市場價格相對穩定，但攤商零售價會因肉品、部位不同而異，好的五花肉一斤可能要二○○元以上。

