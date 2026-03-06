快訊

桃園婦女月系列活動起跑 全市34場講習護婦女健康

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園115年度國際婦女節，婦女健康倡議記者會。圖／桃園市政府提供
桃園115年度國際婦女節，婦女健康倡議記者會。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今天出席「桃園115年度國際婦女節－婦女健康倡議記者會」，宣佈啟動全市13區、高達34場的婦女月系列活動，規模創下歷年之最。他強調，女性不只是家庭的核心，更是社會健康的領頭羊，讓女性掌握健康主導權，整個桃園的健康家庭防護網才能真正穩固。

桃園市政府今年持續將婦女節延伸為「婦女月」，目的在於打破過去單點式的慶祝，轉而深入13個行政區，透過多元講座與課程，掌握飲食、運動及自我健康管理等知能，將健康知識轉化為日常習慣。張善政表示，婦女往往為了照顧家人而忽略自身需求，市府的責任就是成為她們的後盾，透過正確的飲食、規律運動與自我照護觀念，讓健康理念一路自家庭擴散至社會的每個角落。

此次活動特別邀請到毒物實驗室護理師譚敦慈開講「你的健康好生活」，將大眾關注的食安與生活保健帶入政策現場。婦幼發展局則以「桃力綻放．健步向前」為號召，跨界聯手台灣女人連線響應國際性的「為女著紅」運動，呼籲各界正視女性心血管健康。除實體活動外，更導入數位互動元素，推出線上「七天綻放挑戰」與「女性健康生活測驗」，透過輕量化的科技任務，陪伴女性在繁忙生活中找回自我覺察的節奏。

記者會現場冠蓋雲集，展現市府團隊對婦女政策的跨局處重視，包含婦幼發展局長杜慈容、青年事務局長侯佳齡、衛生局主任秘書陳玉澤、性別平等辦公室執行長劉怡伶、桃園市立圖書館長施照輝、桃園區長許敏松，以及台灣女人連線理事長林綠紅、桃園市身心障礙聯盟理事長蔡美代、桃園市基督教女青年協會理事長張雅惠、護理師譚敦慈等均共同出席，為這場指標性的婦女健康運動揭開序幕。相關活動資訊可至「2026桃園婦女節」專頁（https://linkgoods.com/luolin）查詢，邀請全桃園市民共同參與這場邁向健康的城市盛事。

