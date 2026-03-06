快訊

新竹縣高接梨穗嫁接期因低溫受災 農業部公告3地符合現金救助

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
新竹縣內的高接梨種植面積約119公頃，目前正值梨穗嫁接開花著果期，但受今年一月低溫影響，造成新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉等地梨穗授粉及著果不良，農業部3月5日已公告新埔、芎林及寶山為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，今天起至3月19日受理農民申請，縣府提醒受災農戶向轄區公所提出申請。

新竹縣政府表示，受上述災情影響，縣府邀農業部桃園區農業改良場及農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認後，隨即函請農糧署陳轉農業部爭取辦理農業天然災害現金救助。農業部昨天3月5日公告新埔鎮、芎林鄉及寶山鄉為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，依「農業天然災害現金救助項目及額度」辦理救助，每公頃為6萬2000元。

縣府農業處表示，凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，高接梨穗損失率達20%以上者可申請救助；未達20%者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限，但經中央主管機關另行公告者，不在此限。

這次現金救助公告受理期限，自3月6日起至3月19日止，請受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所提出申請，縣府會函文請各鄉鎮公所動員人力，以加速現金救助時效，盡速完成救助作業並協助農民復耕。

