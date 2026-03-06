大新竹輕軌 紅藍線整合可行性研究決標

新竹市府推動「大新竹輕軌計畫」，於去年年11月獲得交通部補助辦理「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。市府今說，目前已完成預算編列與招標作業，並於今年3月3日順利完成決標。後續將正式啟動縣市整合可行性研究相關作業，盼透過中央與地方攜手合作，加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸新未來。

市長高虹安表示，她將「大新竹輕軌」視為解決區域交通瓶頸的首要任務，並於2023年底與新竹縣政府及新竹科學園區公會簽署合作備忘錄(MOU)，建立跨域合作平台，展現跨越行政藩籬、攜手推動軌道建設的決心，在中央支持下，市府亦擔任縣市合作主政單位，扛起整合重任。未來將廣納各界意見，審慎納入研究方案，為大新竹地區打造完善且具前瞻性的軌道運輸藍圖。

高虹安指出，為解決園區長期交通壅塞問題，輕軌紅線將扮演「科技走廊」的角色。竹市端的「紅線」規畫串聯舊城區、工業技術研究院、國立清華大學、國立陽明交通大學及新竹科學園區等核心區域，並銜接台鐵新莊站與高鐵新竹站；竹縣端「藍線」則自高鐵新竹站出發，沿光明六路延伸至台知園區與竹北市區，並跨越頭前溪銜接回光復路。紅、藍線行經大新竹人口密集區域，未來將形成完整的軌道運輸網絡，打造便捷的無縫轉乘系統。

為加速推動新竹輕軌紅藍線優先路網、培養運量，市府已於前年啟用全電動先導公車，沿光復路與慈雲路廊帶行駛；新竹縣則同步推動快捷9號公車，作為未來輕軌藍線的先導運輸服務。透過縣市攜手推動先導公車計畫，並整合台鐵與高鐵雙軌系統，未來可有效發揮軌道運輸最大效益，逐步降低私人運具依賴，提升整體交通效率。

交通處指出，此次整合可行性研究完成決標後，將立即啟動相關作業，並與新竹縣政府保持緊密聯繫與溝通，確保縣市銜接介面順暢無礙、整體規畫一致。未來紅、藍線路網串聯後，將有效提升整體旅運量，逐步構築完善的大新竹軌道網絡，為市民提供更便捷、準點且安全的通勤選擇，強化區域整體競爭力。