TPASS補助經費有著落 桃市府：樂見其成

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
立法院今天通過38項新興計畫預算先行動支，其中包括TPASS經費，桃園市政府表示樂見其成（示意圖）。本報資料照片
立法院今天通過38項新興計畫預算先行動支，其中包括TPASS經費，桃園市政府表示樂見其成（示意圖）。本報資料照片

立法院會今天通過公決案，38項新興計畫預算可先行動支，其中包括TPASS通勤月票經費，讓各地政府鬆了一口氣。桃園市政府表示，TPASS通勤月票與民生息息相關，具急迫性，樂見預算過關。

據查，桃園在TPASS基北北桃1200定期票部分，一年所需運費補助約13.69億元，經費由中央負擔7.49億元，地方負擔6.2億元。在TPASS桃竹竹苗定期票部分，一年所需運費補助約0.95億元，中央負擔0.6億元，地方負擔0.35億元。

TPASS中央補助經費日前因預算審查卡關，桃園市政府曾評估墊付只能維持正常運作3個月到5個月，強烈反映「TPASS絕對不能斷炊」，而立院藍白陣營提案38項新興計畫預算先行動支，其中包TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元，公決案今以54票對29票人數優勢表決通過。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，對於立院通過具有急迫性及事關重大民生相關預算，市府樂觀其成，也認為是對的方向。

桃園

