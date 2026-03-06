快訊

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
世界棒球經典賽，中華隊今天對戰日本隊，南投市政府將封街直播為中華隊加油。圖為中華隊長陳傑憲昨天遭擊中左手食指瞬間。圖／本報資料照片
世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

南投市公所表示，這場WBC世界棒球經典賽戶外直播活動，讓市民能在街頭一起觀賽、為中華隊吶喊加油。市長夫人黃佳鈴協調南投縣同鄉會聯合總會贊助，並取得愛爾達體育台正式授權，希望打造熱鬧的棒球觀賽氛圍。

回顧2024年世界棒球12強賽，中華隊在總決賽擊敗日本隊勇奪世界冠軍，當時中興新村的戶外轉播活動吸引不少民眾到場觀賽，氣氛熱烈，也凝聚地方棒球熱情。今年經典賽再度開打，中華隊由隊長陳傑憲領軍，陣容包括徐若熙、古林睿煬、林昱珉及「台灣怪力男」李灝宇等球星，讓球迷對球隊表現充滿期待。

為了讓觀賽氣氛更加熱鬧，活動除結合三和三路美食街既有店家外，也邀請多家在地特色商家設攤，民眾可一邊觀看比賽，一邊品嘗南投在地美食。

黃佳鈴也自費贊助50張中華職棒明星賽門票，將在比賽廣告時間進行互動送出。主辦單位規畫以「丟球」方式，每節廣告丟出3顆幸運球，幸運接到的民眾即可獲得門票，增加現場觀賽的趣味性。

南投市長張嘉哲表示，感謝妻子與南投縣同鄉會聯合總會的支持，讓高規格賽事能在南投街頭以戶外直播方式呈現。他說，中華隊過去奪冠的榮耀讓人印象深刻，希望透過封街直播活動凝聚市民力量，大家一起為中華隊加油，期待再創佳績、挺進美國複賽。

日本隊 林昱珉 徐若熙

相關新聞

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

銅鑼科聯外道路拓寬解套？鍾東錦：將逐步加速改善

苗栗縣長鍾東錦率團隊以縣議員選區下鄉座談會，第二場今天上午在西湖鄉立體育場舉辦，銅鑼、三義、西湖鄉親出席踴躍，其中針對銅鑼科學園區多條聯外道路拓寬改善問題，鍾縣長表示，近日將邀請科管局、公所及民意代表共同討論，釐清權責後逐步加速改善。

大學求職潮提前啟動 20校徵才博覽下周登場5萬工作機會

勞動力發展署桃竹苗分署3月攜手陽明交通、清華、中央等20所大學，辦理21場大型校園徵才博覽會，邀集1800多家企業，釋出逾5萬個工作機會，讓即將畢業的青年學子掌握最新的職場機會。

桃園「大廟」景福宮繞境8日登場 踩街路線出爐

桃園「大廟」景福宮農曆正月踩街繞境傳承延續百年，今年將在8日上午7時登場，除了神明出巡，隊伍還有北管、藝閣、宋江陣與樂儀隊，中午在桃園區藝文廣場也開放民眾鑽轎腳，市府也邀民眾共襄盛舉。

影／苗栗𪹚龍最終曲「化龍返天」深夜登場 為今年𪹚龍畫下句點

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。

竹市車行地下道AI防災 引進智慧防汛系統

近年極端氣候帶來短時強降雨，易造成地下道等低窪地區淹水成災。新竹市政府去年在十六處車行地下道導入ＡＩ深度學習影像辨識模型，實際辨識並協助通報逾十起案件；台中市也推行智慧防汛，在易淹水路段設水位感測與監視器系統，即時應變降低淹水與行車風險。

