銅鑼科聯外道路拓寬解套？鍾東錦：將逐步加速改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
有關銅鑼科學園區多條聯外道路拓寬改善問題，鍾東錦表示，將待釐清權責後逐步加速改善。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣鍾東錦率團隊以縣議員選區下鄉座談會，第二場今天上午在西湖鄉立體育場舉辦，銅鑼、三義、西湖鄉親出席踴躍，其中針對銅鑼科學園區多條聯外道路拓寬改善問題，鍾縣長表示，近日將邀請科管局、公所及民意代表共同討論，釐清權責後逐步加速改善。

上午會中20項提案，涵蓋銅鑼、三義、西湖三鄉鎮公所及民代爭取興建及改善公共設施項目，包括西湖溪高灘地設置河濱公園與休憩設施、銅鑼新建納骨塔與舊市場改建、活動中心改建以及鄉鎮道路拓寬改善工程等等。

由於銅鑼鄉近日好消息不斷，繼台灣美光記憶體股份有限公司收購力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區12吋P5晶圓廠，不動產買賣契稅挹注銅鑼鄉公所9434萬元、縣府2358萬元，縣府印花稅約200萬元，挹注地方財源。銅鑼鄉公所昨也公告將普發現金加碼發放至8500元，總金額約1億3600萬元。

有關銅鑼鄉民代表張淑珍提出銅鑼科聯外道路之一的苗82線道路拓寬工程案。縣府交工處表示，該案將視道路未來交通需求，再評估是否有拓寬必要性及可行性。

不過，縣長鍾東錦則當場透露，近日將率縣府團隊及民意代表前往美光公司會談，並邀請科管局官員出席，屆時也將提列銅鑼科多條聯外道路改善做討論，待釐清權責後，縣府將逐步加速改善。

西湖溪沿岸高灘地雜草叢生，銅鑼、西湖鄉公所均盼縣府協助爭取補助經費規畫設置河濱公園與休憩設施。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦率團隊以縣議員選區下鄉座談會，第二場今天上午在西湖鄉立體育場舉辦，銅鑼、三義、西湖鄉親出席踴躍。記者吳傑沐／攝影
