大學求職潮提前啟動 20校徵才博覽下周登場5萬工作機會

勞動力發展署桃竹苗分署3月攜手陽明交通、清華、中央等20所大學，辦理21場大型校園徵才博覽會，邀集1800多家企業，釋出逾5萬個工作機會，讓即將畢業的青年學子掌握最新的職場機會。

桃竹苗分署表示，首場將於11日（周三）在中原大學揭開序幕，14日陽明交通大、21日清華、22日中大及24日明新科技大學。參與企業橫跨科技製造、工程建設、金融服務及社會人文等領域，除台積電、瑞昱半導體、聯發科、世界先進積體電路、台灣美光等科技製造指標企業，還有中鼎工程、台塑企業、奇美實業、和泰汽車、凱基金融、第一商業銀行、富邦人壽及桃園機場等知名企業，反映各產業企業對青年專業人才的高度需求。

校園徵才活動聚焦企業實際用人需求，提供涵蓋智慧製造、數位科技、工程管理與營運服務等多元就業機會，並吸引國際人才媒合公司參加，包括台灣三星電子、台灣亞馬遜研發中心，以及ASIA to JAPAN，協助青年接軌海外就業。

桃竹苗分署長賴家仁說明，勞動部2023年推動投資青年就業方案第二期，整合跨部會資源，4年投入近160億元，全面支持青年從職涯探索、技能培訓到就業銜接的各階段需求。

分署同步推動青年就業獎補助措施，其中支援青年就業計畫最高可領4萬8000元，協助青年安心就業；另「青年跨域就業促進補助」結合租屋與異地就業交通補助，最高補助9萬6000元，有效降低跨縣市就業負擔。校園徵才等資訊，可至桃竹苗分署官網、就業中心、校園徵才活動專區網站，或上台灣就業通查詢。