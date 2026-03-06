快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

大學求職潮提前啟動 20校徵才博覽下周登場5萬工作機會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
勞動力桃竹苗分署規畫21場大學校園徵才，下周三登場，圖為過去校園徵才畫面。圖／桃竹苗分署提供
勞動力桃竹苗分署規畫21場大學校園徵才，下周三登場，圖為過去校園徵才畫面。圖／桃竹苗分署提供

勞動力發展署桃竹苗分署3月攜手陽明交通、清華、中央等20所大學，辦理21場大型校園徵才博覽會，邀集1800多家企業，釋出逾5萬個工作機會，讓即將畢業的青年學子掌握最新的職場機會。

桃竹苗分署表示，首場將於11日（周三）在中原大學揭開序幕，14日陽明交通大、21日清華、22日中大及24日明新科技大學。參與企業橫跨科技製造、工程建設、金融服務及社會人文等領域，除台積電、瑞昱半導體、聯發科、世界先進積體電路、台灣美光等科技製造指標企業，還有中鼎工程、台塑企業、奇美實業、和泰汽車、凱基金融、第一商業銀行、富邦人壽及桃園機場等知名企業，反映各產業企業對青年專業人才的高度需求。

校園徵才活動聚焦企業實際用人需求，提供涵蓋智慧製造、數位科技、工程管理與營運服務等多元就業機會，並吸引國際人才媒合公司參加，包括台灣三星電子、台灣亞馬遜研發中心，以及ASIA to JAPAN，協助青年接軌海外就業。

桃竹苗分署長賴家仁說明，勞動部2023年推動投資青年就業方案第二期，整合跨部會資源，4年投入近160億元，全面支持青年從職涯探索、技能培訓到就業銜接的各階段需求。

分署同步推動青年就業獎補助措施，其中支援青年就業計畫最高可領4萬8000元，協助青年安心就業；另「青年跨域就業促進補助」結合租屋與異地就業交通補助，最高補助9萬6000元，有效降低跨縣市就業負擔。校園徵才等資訊，可至桃竹苗分署官網、就業中心、校園徵才活動專區網站，或上台灣就業通查詢。

徵才活動 聯發科 明新科技大學

延伸閱讀

南區就業博覽會 12日起一連4天成大登場

年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

相關新聞

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

銅鑼科聯外道路拓寬解套？鍾東錦：將逐步加速改善

苗栗縣長鍾東錦率團隊以縣議員選區下鄉座談會，第二場今天上午在西湖鄉立體育場舉辦，銅鑼、三義、西湖鄉親出席踴躍，其中針對銅鑼科學園區多條聯外道路拓寬改善問題，鍾縣長表示，近日將邀請科管局、公所及民意代表共同討論，釐清權責後逐步加速改善。

大學求職潮提前啟動 20校徵才博覽下周登場5萬工作機會

勞動力發展署桃竹苗分署3月攜手陽明交通、清華、中央等20所大學，辦理21場大型校園徵才博覽會，邀集1800多家企業，釋出逾5萬個工作機會，讓即將畢業的青年學子掌握最新的職場機會。

桃園「大廟」景福宮繞境8日登場 踩街路線出爐

桃園「大廟」景福宮農曆正月踩街繞境傳承延續百年，今年將在8日上午7時登場，除了神明出巡，隊伍還有北管、藝閣、宋江陣與樂儀隊，中午在桃園區藝文廣場也開放民眾鑽轎腳，市府也邀民眾共襄盛舉。

影／苗栗𪹚龍最終曲「化龍返天」深夜登場 為今年𪹚龍畫下句點

苗栗市公所主辦的2026苗栗𪹚龍系列活動3月5日晚間在西山聖帝廟前廣場結合客家天穿日活動舉行，深夜近12點壓軸的「化龍返天」儀式結束後，也為今年𪹚龍畫上圓滿句點，期待明年再現風華。

竹市車行地下道AI防災 引進智慧防汛系統

近年極端氣候帶來短時強降雨，易造成地下道等低窪地區淹水成災。新竹市政府去年在十六處車行地下道導入ＡＩ深度學習影像辨識模型，實際辨識並協助通報逾十起案件；台中市也推行智慧防汛，在易淹水路段設水位感測與監視器系統，即時應變降低淹水與行車風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。