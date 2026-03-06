桃園「大廟」景福宮繞境8日登場 踩街路線出爐

桃園「大廟」景福宮農曆正月踩街繞境傳承延續百年，今年將在8日上午7時登場，除了神明出巡，隊伍還有北管、藝閣、宋江陣與樂儀隊，中午在桃園區藝文廣場也開放民眾鑽轎腳，市府也邀民眾共襄盛舉。

景福宮表示，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年，直到除夕家戶團圓才能好好休息，也比較有空，於是漸漸形成農曆正月遶境習俗，希望能藉此活動讓更多人了解開漳聖王信仰，也盼未來能登錄成為桃園無形文化資產。

此次遶境由景福宮主辦，桃市府相關局處協力，隊伍上午將從景福宮出發，沿民生路、慈文路和南平路前往藝文廣場，下午再沿中正路、民權路、博愛路和中華路回宮，而踩街陣容堅強，包含扮仙藝閣、北管、太鼓隊、宋江陣與樂儀隊，中午12時與下午4時都有定點表演，詳細資訊可至景福宮官網(https://www.jingfugung.com/)查詢。