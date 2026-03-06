桃園農灌溝渠遇強降雨 汙水回灌民宅

桃園市灌排溝渠上萬條，部分淤積堵塞嚴重，強降雨易積淹水，但管養權責難釐清。桃園市水務局指出，已訂其他排水自治條例，要求溝渠所有人負責疏通，違者有罰則，預計四月中旬公告上路，另今年也規畫爭議水路疏濬工程，標案近日以六九八萬元標出。

桃園市小檜溪地區重劃之前多為農地，早期農灌溝渠密布，民眾沿著溝渠建屋定居，部分民生汙水也隨圳溝排入東門溪，然而近年都市發展迅速，部分圳溝水源被截斷，民生汙水缺乏足夠水量沖至下游，長久淤積，環境髒亂騷臭不堪。

桃園區民生路與光興街之間一條灌溉溝渠，在喪失農灌功能後，仍有民生汙水藉此道排入東門溪，但近年頭尾兩端水路都被截斷，形成一灘腐臭死水；民眾反映，豪大雨發生時，汙水曾回灌屋內，溢流出溝渠的水更蔓延附近幾條街。當地里長也嘆該處如「三不管地帶」，多次向相關單位陳情都無效。

青溪里長黃慈諭說，民生路與光興街的溝渠清淤經費從前年九萬元、去年十八萬元，今年倍增至卅六萬元還只夠付三分之二的工程款，里辦公室已無力負擔，很擔心汛期來臨；朝陽里長卓正斌說，此問題是政府都市計畫與市地重劃未考慮周全造成，但向市府反映近十年，都沒能獲得改善。

水務局指出，訂定其他排水自治條例是為了管理農灌、雨水、汙水、工業區與區域排水以外的管溝，上周已獲行政院核定，預計四月中旬公告實施。

至於民眾陳情的爭議溝渠，水務局指出，目前判斷應屬私人建物排水的「屋後溝」，使用人須自行負責，但民眾若能證明早期是灌溉溝，待自治條例上路後，市府會要求國土署盡所有權人維護管理責任。