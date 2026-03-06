竹市車行地下道AI防災 引進智慧防汛系統

近年極端氣候帶來短時強降雨，易造成地下道等低窪地區淹水成災。新竹市政府去年在十六處車行地下道導入ＡＩ深度學習影像辨識模型，實際辨識並協助通報逾十起案件；台中市也推行智慧防汛，在易淹水路段設水位感測與監視器系統，即時應變降低淹水與行車風險。

新竹市政府打造「智慧防汛系統」，強化ＡＩ科技防災，在車行地下道導入的「ＡＩ深度學習影像辨識模型」，可自主偵測人、車與水位能力，一旦積淹水達到管理值，系統將自動觸發ＡＩ辨識，並透過ＬＩＮＥ即時通報消防局應變中心進一步處置。

去年七月九日，中央氣象署針對竹苗地區發布豪雨特報，當日凌晨降雨最為劇烈，新竹市累積雨量最高達一五三點五毫米，超過市區部分排水系統負荷，多處道路及地下道積淹水。消防局當時即透過智慧防汛系統即時監測，並派員到積淹水處警戒與管制，避免民眾行車誤入泡水區域。

市長高虹安說，當監測到降雨量或路面水位到達警戒值時，系統會自動啟動ＡＩ影像辨識程式，分析ＣＣＴＶ畫面中是否有符合人、車特徵的受困風險。此ＡＩ影像辨識系統已於去年實際辨識並協助通報超過十起事件，有效縮短應變時間。

「創新技術讓防汛系統更具有主動性的防災能力。」消防局長李世恭說，市府也運用推播技術，將告警文字、影像即時畫面等資訊整合為「水情推播訊息」，並透過ＬＩＮＥ組傳送給相關單位，更能強化應變。

因應極端氣候挑戰，台中市水利局指出，已建置智慧防汛監測系統，整合雨量站、水位站、路面淹水感測器及監視器等設備，即時掌握各地降雨量、河川水位及道路積水情形；在易淹水路段與車行地下道部分也設有水位感測設備與監視系統，可即時應變加強抽排、交通管制或封閉地下道等。

水利局也提到，除了善用智慧監測系統與大數據分析，未來將持續擴充監測點位與設備，提升水情掌握精準度，逐步建構更完善的智慧防汛網絡，以降低豪雨對市民生活與交通安全的影響。