影／觀音鬧區山豬逛大街！桃園6警抓豬大作戰 靠「這一物」緝捕歸案

在直線距離海邊1公里的桃園觀音鬧區，驚見山豬逛大街！一頭混種野豬在中山路與中正路口橫衝直撞，大園警分局觀音分駐所動員6名警力窮追不捨半小時，終於以散發著誘人香味的花生，將這頭20公斤重的「少年豬」逮捕歸案。桃園市動保處表示，這隻混種野豬仍處於「青少年期」，目前安置中，將調查來源。

誰說山豬只待在深山？2月28日連假上午近8時，大園分局觀音分駐所接到令值班員警「懷疑人生」的報案電話，民眾說「警察先生，路上有山豬在衝鋒陷陣！」當員警趕抵中山路與中正路交叉口時，果然發現一頭體型還算不小的山豬正大搖大擺地「違規穿越馬路」，甚至闖入私人菜園與工廠，上演一場真實版的野豬大冒險。

山豬見人群靠近，嚇得四處亂竄，現場民眾見狀也紛紛走避，員警詢問周邊住戶是否為逃跑的寵物豬，但無人認領，眼見山豬見人車即失控亂竄，若任牠亂跑恐造成嚴重的交通事故，所長吳邦丞下令增援，動員6名壯漢警力展開「抓豬大作戰」。

面對體力充沛的山豬，員警採取策略作戰，首先由6名員警形成包圍網，連趕帶哄地將山豬引導至附近工廠後方的死巷內，成功封鎖牠的活動範圍，為了讓這場驚魂記能平安落幕，員警特別向觀音消防分隊借了個捕獸籠。

抓捕過程中，有人突然靈機一動，提議利用食物誘捕，員警隨即找來香噴噴的「花生」鋪設成美食陷阱，果不其然，原本桀驁不馴的山豬難抵花生誘惑，乖乖走進籠內「自首」，整起圍捕過程耗時約30分鐘，現場警消與民眾合力化解一場可能的交通災難。

這頭引起騷動的山豬隨即被帶回分駐所暫留，然後交由桃園市動物保護處安置，動保處初步檢查，這是隻混種野豬，體重約20公斤，年齡僅有6個月大，雖然毛色已換上成體的粗糙剛毛，但骨架尚未發育完全，還在「青少年時期」，目前牠的健康狀況良好，將持續觀察活動力，至於這頭山豬究竟是從何處而來，或有人飼養後棄養，仍待進一步釐清。