快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

跨區馳援！支援新竹用水 桃園林口地區停水延期

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部水利署北區水資源分署5日召開115年北部地區水源供需協調第4次會議，考量新竹地區水情已亮起綠燈，會中決議延後桃園大湳給水廠的電檢工程至5月豐水期，以確保石門水庫能發揮最大效益，跨區馳援新竹用水。圖／報系資料照
經濟部水利署北區水資源分署5日召開115年北部地區水源供需協調第4次會議，考量新竹地區水情已亮起綠燈，會中決議延後桃園大湳給水廠的電檢工程至5月豐水期，以確保石門水庫能發揮最大效益，跨區馳援新竹用水。圖／報系資料照

桃園林口地區停水延期！經濟部水利署北區水資源分署5日召開115年北部地區水源供需協調第4次會議，考量新竹地區水情已亮起綠燈，會中決議延後桃園大湳給水廠的電檢工程至5月豐水期，以確保石門水庫能發揮最大效益，跨區馳援新竹用水。

台水公司引用中央氣象署統計數據，去年12月至今年2月間，西半部累積雨量竟創下自1951年以來、近75年的同期最低紀錄。北部與西半部地區降雨普遍偏少，多處測站觀測到的雨量都落在歷史同期的低位。由於春季降雨仍具高度不確定性，整體水情必須審慎因應。

台水公司指出，為了維持石門水庫蓄水量，並維持最大化支援新竹地區用水的能力，北水分署與台水公司商討後決定，原定於3月9日辦理的「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等3合1工程」將順延。

台水公司表示，大湳給水廠第2區管理處依規定每年應進行至少一次停電檢驗，原本預計於3月9日8時至10日5時施工，但為了配合水資源彈性調度，將延至5月以後進入豐水期再行辦理。

台水公司補充，後續將持續觀察氣候條件及降雨狀況，重新排定電檢驗期程，並在日期確定後提前向受影響區域的用戶發布公告與通知。

石門水庫 新竹 桃園

延伸閱讀

因應北部水情 3月9日桃園林口地區停水延期

請注意儲水！ 苗縣後龍8里、造橋部分區域3月10日停水22小時

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

相關新聞

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

跨區馳援！支援新竹用水 桃園林口地區停水延期

桃園林口地區停水延期！經濟部水利署北區水資源分署5日召開115年北部地區水源供需協調第4次會議，考量新竹地區水情已亮起綠燈，會中決議延後桃園大湳給水廠的電檢工程至5月豐水期，以確保石門水庫能發揮最大效益，跨區馳援新竹用水。

因應北部水情 3月9日桃園林口地區停水延期

經濟部水利署北區水資源分署召開「115年北部地區水源供需協調第4次會議」，因新竹地區水情已進入綠燈，桃園地區水情相對良好，為維持石門水庫最大化支援新竹地區用水，以減緩水庫蓄水量下降，會議決議延後大湳廠電檢驗期程至5月以後之豐水期辦理。

年後加碼大紅包！苗栗銅鑼普發現金再加發3500元 每人可領8500元

苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉月前宣布將普發現金5000元，今天銅鑼鄉公所經內部討論後決定再加碼3500元，普發現金增為8500元，總金額破億，鄉公所將在下周代表會臨時會提出自治條例草案，鄉代會審議通過後報請苗栗縣政府備查，核備完成後即可辦理後續發放事宜。

超噁！桃園農灌溝渠水源被截 腐水汛期溢流難想像

桃園市灌排溝渠上萬條，部分淤積堵塞嚴重，強降雨易積淹水，但管養權責難釐清。桃園市水務局表示，已訂其他排水自治條例，要求溝渠所有人負責疏通，違者有罰則，預計4月中旬公告上路。另外，水務局今年也規畫爭議水路疏濬工程，標案近日也以698萬元標出。

桃園三和國小師生走入大北坑魯冰花故鄉 閱鍾肇政行腳

桃園市龍潭區三和國小創校80年，坐擁渾然天成的三洽水戶外教育資源，包括大北坑休閒農業園區，以魯冰花季景點聞名。今天驚蟄日，師生走進細雨中大北坑茶山園區，踏察魯冰花的故鄉，感受客家文學之父鍾肇政的行腳，並掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。