跨區馳援！支援新竹用水 桃園林口地區停水延期

桃園林口地區停水延期！經濟部水利署北區水資源分署5日召開115年北部地區水源供需協調第4次會議，考量新竹地區水情已亮起綠燈，會中決議延後桃園大湳給水廠的電檢工程至5月豐水期，以確保石門水庫能發揮最大效益，跨區馳援新竹用水。

台水公司引用中央氣象署統計數據，去年12月至今年2月間，西半部累積雨量竟創下自1951年以來、近75年的同期最低紀錄。北部與西半部地區降雨普遍偏少，多處測站觀測到的雨量都落在歷史同期的低位。由於春季降雨仍具高度不確定性，整體水情必須審慎因應。

台水公司指出，為了維持石門水庫蓄水量，並維持最大化支援新竹地區用水的能力，北水分署與台水公司商討後決定，原定於3月9日辦理的「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等3合1工程」將順延。

台水公司表示，大湳給水廠第2區管理處依規定每年應進行至少一次停電檢驗，原本預計於3月9日8時至10日5時施工，但為了配合水資源彈性調度，將延至5月以後進入豐水期再行辦理。

台水公司補充，後續將持續觀察氣候條件及降雨狀況，重新排定電檢驗期程，並在日期確定後提前向受影響區域的用戶發布公告與通知。