因應北部水情 3月9日桃園林口地區停水延期

經濟部水利署北區水資源分署召開「115年北部地區水源供需協調第4次會議」，因新竹地區水情已進入綠燈，桃園地區水情相對良好，為維持石門水庫最大化支援新竹地區用水，以減緩水庫蓄水量下降，會議決議延後大湳廠電檢驗期程至5月以後之豐水期辦理。

台水公司表示，後續將視氣候條件及降雨狀況排定電檢驗期程，並於確定後提前公告及通知受影響區域用戶。

台水公司說明，依據交通部中央氣象署統計，去年12月至今年2月西半部累積雨量為民國40年以來同期最低紀錄，北部及西半部降雨普遍偏少，多處測站雨量落於歷史同期低位，另春季降雨仍待觀察，整體水情需審慎因應，透過北部區域水資源彈性調度支援，確保供水穩定。

台水公司指出，第二區管理處依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，每年應至少停電檢驗一次，原排定於今年3月9日8時至3月10日5時辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」。

台水公司表示，感謝民眾的體諒與配合，並請民眾持續節約用水，共同珍惜水資源。民眾如對供水狀況有任何疑問，可撥打台水公司24小時客服專線1910，或至台灣自來水公司官網查詢最新資訊。