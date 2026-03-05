年後加碼大紅包！苗栗銅鑼普發現金再加發3500元 每人可領8500元

苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉月前宣布將普發現金5000元，今天銅鑼鄉公所經內部討論後決定再加碼3500元，普發現金增為8500元，總金額破億，鄉公所將在下周代表會臨時會提出自治條例草案，鄉代會審議通過後報請苗栗縣政府備查，核備完成後即可辦理後續發放事宜。

苗栗縣三灣鄉民代表會月前通過代表會提案，春節後將普發5000元現金給全鄉設籍居民，這是苗栗縣第一個公布將普發現金的鄉鎮，依人口數計算，費用需要2800多萬元，無獨有偶，銅鑼鄉代表會幾乎在同時也通過普發5000元現金的提案。

銅鑼鄉長謝昌年今天傍晚在臉書PO出鄉公所公告，將普發現金加碼發放至8500元的好消息。謝昌年表示，銅鑼普發現金案依鄉民代表會1月21日提案後已啟動前置作業，代表會提案原本要求發放現金5000元，鄉公所考量年度契稅及歲計剩餘，今天3月5日決議再加碼3500元，普發現金將增為8500元，並完成「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例草案」。

他指出，鑑於關稅變動及國內旅遊產值衰退，導致地方觀光與農特產業發展疲軟，嚴重衝擊銅鑼鄉經濟及民生。鄉公所及代表會去年為強化民眾消費韌性並振興地方經濟，針對是否得使用歲計賸餘推動普發現金案多次研議，這次全鄉普發現金計畫基於上述既定的民生振興考量與代表會決議辦理，並非因美光公司單一併購案的稅收而臨時編列。

銅鑼鄉民代表會主席林九炲指出，銅鑼鄉先前通過普發現金，這項提案由他提出，其餘10名代表全數副署，以銅鑼設籍人口數1.6萬人估算，普發5000元現金總經費約8000萬元，再加碼3500元，需要額外約5600萬元，總金額約1億3600萬元。