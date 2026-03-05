快訊

年後加碼大紅包！苗栗銅鑼普發現金再加發3500元 每人可領8500元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣銅鑼鄉公所今天決定普發現金從5000元再加碼3500元，設籍鄉民約1.6萬人，普發現金總金額破億。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉公所今天決定普發現金從5000元再加碼3500元，設籍鄉民約1.6萬人，普發現金總金額破億。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉月前宣布將普發現金5000元，今天銅鑼鄉公所經內部討論後決定再加碼3500元，普發現金增為8500元，總金額破億，鄉公所將在下周代表會臨時會提出自治條例草案，鄉代會審議通過後報請苗栗縣政府備查，核備完成後即可辦理後續發放事宜。

苗栗縣三灣鄉民代表會月前通過代表會提案，春節後將普發5000元現金給全鄉設籍居民，這是苗栗縣第一個公布將普發現金的鄉鎮，依人口數計算，費用需要2800多萬元，無獨有偶，銅鑼鄉代表會幾乎在同時也通過普發5000元現金的提案。

銅鑼鄉長謝昌年今天傍晚在臉書PO出鄉公所公告，將普發現金加碼發放至8500元的好消息。謝昌年表示，銅鑼普發現金案依鄉民代表會1月21日提案後已啟動前置作業，代表會提案原本要求發放現金5000元，鄉公所考量年度契稅及歲計剩餘，今天3月5日決議再加碼3500元，普發現金將增為8500元，並完成「苗栗縣銅鑼鄉強化鄉民消費韌性發放振興經濟金自治條例草案」。

他指出，鑑於關稅變動及國內旅遊產值衰退，導致地方觀光與農特產業發展疲軟，嚴重衝擊銅鑼鄉經濟及民生。鄉公所及代表會去年為強化民眾消費韌性並振興地方經濟，針對是否得使用歲計賸餘推動普發現金案多次研議，這次全鄉普發現金計畫基於上述既定的民生振興考量與代表會決議辦理，並非因美光公司單一併購案的稅收而臨時編列。

銅鑼鄉民代表會主席林九炲指出，銅鑼鄉先前通過普發現金，這項提案由他提出，其餘10名代表全數副署，以銅鑼設籍人口數1.6萬人估算，普發5000元現金總經費約8000萬元，再加碼3500元，需要額外約5600萬元，總金額約1億3600萬元。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

軍購條例 藍明敲定黨版草案

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

生態傷害 苗栗稀有角鴞遭「網殺」

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

年後加碼大紅包！苗栗銅鑼普發現金再加發3500元 每人可領8500元

超噁！桃園農灌溝渠水源被截 腐水汛期溢流難想像

桃園市灌排溝渠上萬條，部分淤積堵塞嚴重，強降雨易積淹水，但管養權責難釐清。桃園市水務局表示，已訂其他排水自治條例，要求溝渠所有人負責疏通，違者有罰則，預計4月中旬公告上路。另外，水務局今年也規畫爭議水路疏濬工程，標案近日也以698萬元標出。

桃園三和國小師生走入大北坑魯冰花故鄉 閱鍾肇政行腳

桃園市龍潭區三和國小創校80年，坐擁渾然天成的三洽水戶外教育資源，包括大北坑休閒農業園區，以魯冰花季景點聞名。今天驚蟄日，師生走進細雨中大北坑茶山園區，踏察魯冰花的故鄉，感受客家文學之父鍾肇政的行腳，並掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。

客家掃墓季元宵節後登場 苗栗市3處公墓將實施交管

客家人在元宵節過後開始掃墓祭祖，苗栗市公所因應農曆年後客家掃墓祭祖的尖峰時段，將在第二、第三及第四公墓實施道路交管，市公所請鄉親配合實施。

