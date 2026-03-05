超噁！桃園農灌溝渠水源被截 腐水汛期溢流難想像

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市桃園區民生路與光興街之間的農灌溝渠因民生汙水無處排，髒亂騷臭不堪，汛期淹水溢流影響周遭環境甚鉅。記者陳俊智／攝影
桃園市桃園區民生路與光興街之間的農灌溝渠因民生汙水無處排，髒亂騷臭不堪，汛期淹水溢流影響周遭環境甚鉅。記者陳俊智／攝影

桃園市灌排溝渠上萬條，部分淤積堵塞嚴重，強降雨易積淹水，但管養權責難釐清。桃園市水務局表示，已訂其他排水自治條例，要求溝渠所有人負責疏通，違者有罰則，預計4月中旬公告上路。另外，水務局今年也規畫爭議水路疏濬工程，標案近日也以698萬元標出。

桃園市小檜溪地區重劃之前多為農地，早期農灌溝渠密布，民眾沿著溝渠建屋定居，部分民生汙水也隨圳溝排入東門溪，然而近年都市發展迅速，部分圳溝水源被截斷，民生汙水缺乏足夠水量沖至下游，長久淤積，髒亂騷臭不堪，也威脅幾條街外的環境衛生問題。

桃園區民生路與光興街之間原有一條灌溉溝渠，喪失農灌功能後，仍有民生汙水藉此道排入東門溪，但近年頭尾2端水路都被截斷，形成一灘腐臭死水，不僅地勢低於溝渠的住家常遇堵塞問題；民眾反映，豪大雨發生時，汙水曾回灌屋內，溢流出溝渠的水更蔓延附近幾條街。當地里長也嘆該處如「三不管地帶」，多次向相關單位陳情都無效。

青溪里長黃慈諭表示，民生路與光興街的溝渠清淤經費一年比一年高，前年9萬元、去年18萬元，今年36萬元還只夠付三分之二的工程款，里辦公室已無力負擔，很擔心汛期來臨；朝陽里長卓正斌說，此問題是政府都市計畫與市地重劃未考慮周全造成，曾替政府想解方，但向市府反映近10年，也曾當面向市長張善政陳情，結果都無疾而終。

水務局表示，其他排水自治條例是為了管理農灌、雨水、汙水、工業區與區域排水以外的管溝，上周已獲行政院核定，預計4月中旬公告實施。至於民眾陳情的爭議溝渠，因年代久遠，無法考究早期是否具農灌功能，就目前功能判斷，應屬私人建物排水的「屋後溝」，使用人須自行負責。爭議水路疏濬工程是為了疏通具公共利益的溝渠而設，此處也不適用。

但水務局也說，民眾若能證明早期是灌溉溝，待自治條例上路後，市府也會要求國土署盡所有權人維護管理責任。此外，該區域的汙水下水道接管工程預計4月辦理分支管網埋設，請用戶各自準備屋後75公分施作空間，加速接管進度。

