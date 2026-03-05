快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園三和國小師生走入大北坑魯冰花故鄉 閱鍾肇政行腳

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
三和國小師生參觀大北坑休閒農業區。圖／三和國小提供
三和國小師生參觀大北坑休閒農業區。圖／三和國小提供

桃園市龍潭區三和國小創校80年，坐擁渾然天成的三洽水戶外教育資源，包括大北坑休閒農業園區，以魯冰花季景點聞名。今天驚蟄日，師生走進細雨中大北坑茶山園區，踏察魯冰花的故鄉，感受客家文學之父鍾肇政的行腳，並掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。

校方表示，早春如霧似雨的三洽水大北坑客庄茶園，黃澄澄魯冰花海迎風搖曳，在大北坑休閒農業發展協會理事長江增平邀約下，師生跟隨「理事長爺爺」踏察大北坑校區，學習、體驗山坡地水土保持，與見證戀戀魯冰花季盛會，向客家文學大師鍾肇政的致敬，以及連結校史與社區、客庄與里山、生命與傳承的深度學習課程之旅。

校方說明，三和國小首任校長鍾會可是鍾肇政的父親，鍾肇政文學構思筆下的魯冰花、流雲、濁流三部曲等作品，創作場景與情感歸依處，就紮根於大北坑所在的三洽水，三和國小學生得天獨厚，承襲文壇大師鍾肇政的文學生命故事，而這片由江增平保留下來的客庄休閒農業園區，也是三和國小後山無敵學區戶外教室。

二甲班學生卓琬叡在茶園跟著敏華老師學唱起「魯冰花」，那句「夜夜想起媽媽的話⋯」聽起來特別溫暖，學童們還品嘗學校顧問張書仁手作在地紅茶加鮮奶的特調無添加奶茶，甜蜜甘美的滋味，不僅有歷史的厚度，更對家鄉產生了深厚的情感。

二甲班羅子恆走在茶園，想起「原來以前鍾肇政爺爺也走過，還看過魯冰花」，更珍惜今天的戶外課程，也讓文化得以傳承。一甲的余映里聽導覽老師橘子阿姨講解魯冰花，最後化作養分奉獻給茶樹的故事，心裡也種下感恩父母和師長的種子。

大北坑休區熱情接待三和國小師生。圖／三和國小提供
大北坑休區熱情接待三和國小師生。圖／三和國小提供

鍾肇政 文學 桃園

延伸閱讀

澎湖子弟顏子傑返母校 肯定風櫃國小教育成果

桃園魯冰花季

苗栗𪹚龍 15尾祥龍組龍門陣

桃園魯冰花季明登場 美食、好茶飽覽客庄浪漫黃金花海

相關新聞

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

年後加碼大紅包！苗栗銅鑼普發現金再加發3500元 每人可領8500元

苗栗縣銅鑼鄉、三灣鄉月前宣布將普發現金5000元，今天銅鑼鄉公所經內部討論後決定再加碼3500元，普發現金增為8500元，總金額破億，鄉公所將在下周代表會臨時會提出自治條例草案，鄉代會審議通過後報請苗栗縣政府備查，核備完成後即可辦理後續發放事宜。

超噁！桃園農灌溝渠水源被截 腐水汛期溢流難想像

桃園市灌排溝渠上萬條，部分淤積堵塞嚴重，強降雨易積淹水，但管養權責難釐清。桃園市水務局表示，已訂其他排水自治條例，要求溝渠所有人負責疏通，違者有罰則，預計4月中旬公告上路。另外，水務局今年也規畫爭議水路疏濬工程，標案近日也以698萬元標出。

桃園三和國小師生走入大北坑魯冰花故鄉 閱鍾肇政行腳

桃園市龍潭區三和國小創校80年，坐擁渾然天成的三洽水戶外教育資源，包括大北坑休閒農業園區，以魯冰花季景點聞名。今天驚蟄日，師生走進細雨中大北坑茶山園區，踏察魯冰花的故鄉，感受客家文學之父鍾肇政的行腳，並掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。

客家掃墓季元宵節後登場 苗栗市3處公墓將實施交管

客家人在元宵節過後開始掃墓祭祖，苗栗市公所因應農曆年後客家掃墓祭祖的尖峰時段，將在第二、第三及第四公墓實施道路交管，市公所請鄉親配合實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。