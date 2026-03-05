客家掃墓季元宵節後登場 苗栗市3處公墓將實施交管

客家人在元宵節過後開始掃墓祭祖，苗栗市公所因應農曆年後客家掃墓祭祖的尖峰時段，將在第二、第三及第四公墓實施道路交管，市公所請鄉親配合實施。

市公所表示，交管日期分別為3月7、8日及14、15日兩個周休假日實施，時間為上午6點至中午12點。交管方式如下，

第二公墓（大坪頂）

1、尖豐公路（台13線）入龍崗道（苗29線），車輛依指示單側停車或停於臨時停車場。

2、龍崗道（苗29線）中廣電台至尖豐公路（台13線33K處），車輛依指示單側停車或停於臨時停車場。

第三公墓（生命紀念園區）

1、第三公墓往西湖產業道路（苗34-2鄉道），交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。

2、聯大南路往第三公墓，交通管制車輛進出，聽候交管人員指揮。

第四公墓（西山公墓）

1、至公路往墓園入口、魚市場後方巷道、垃圾場（台6線）往墓園，車輛禁止通行（公務車或有通行證之車輛除外）；文發路福神宮入口處，聽候交管人員調度。

2、提供免費接駁巴士巡迴服務（於至公路墓園入口處搭乘）。

此外，掃墓期間「苗栗市生命紀念園區內」禁止燃放鞭炮與焚燒金紙，統一由市公所收納集中處理，往生者晉堂或神主牌晉堂仍可使用金銀爐。3月7、8日及14、15日為掃墓管制日期，期間如需晉堂，家屬需事先告知晉堂日及時辰，園區才開放焚燒金銀爐使用。

市公所表示，今年3月7日至4月5日，苗栗市生命紀念園區禁止焚燒金銀紙（晉堂除外），此外園區全年禁止燃燒鞭炮，請鄉親注意。

元宵節一過，客家掃墓季也將隨之登場。本報資料照／記者胡蓬生攝影