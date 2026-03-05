請注意儲水！ 苗縣後龍8里、造橋部分區域3月10日停水22小時

苗栗縣後龍鎮及造橋鄉居民請注意儲水！台灣自來水公司為配合「竹科四期—竹南基地送水管（造橋段）工程」辦理大型管線銜接，預計於3月10日上午9點起，針對後龍及造橋部分區域實施斷水施工，停水時間長達22小時，預計至3月11日上午7點恢復供水，影響戶數眾多，提醒民眾提早儲水備用。

台水公司第三區管理處表示，本次工程是為了辦理直徑1200公釐送水管與既有1000公釐管線的斷管連絡改接。停水區域涵蓋後龍鎮的東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里等8個里，以及造橋鄉九車籠、學府路、寮坑道路、縱貫公路、阿義埤路、陽明路，以及育英一街至八街、談文中心道等區域，如遇雨天或特殊狀況，工程將另行擇期辦理。