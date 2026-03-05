快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

請注意儲水！ 苗縣後龍8里、造橋部分區域3月10日停水22小時

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
台水公司辦理大型管線銜接工程，苗栗縣後龍鎮8個里及造橋部分區域3月10日停水22小時，提醒民眾提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影
台水公司辦理大型管線銜接工程，苗栗縣後龍鎮8個里及造橋部分區域3月10日停水22小時，提醒民眾提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍鎮及造橋鄉居民請注意儲水！台灣自來水公司為配合「竹科四期—竹南基地送水管（造橋段）工程」辦理大型管線銜接，預計於3月10日上午9點起，針對後龍及造橋部分區域實施斷水施工，停水時間長達22小時，預計至3月11日上午7點恢復供水，影響戶數眾多，提醒民眾提早儲水備用。

台水公司第三區管理處表示，本次工程是為了辦理直徑1200公釐送水管與既有1000公釐管線的斷管連絡改接。停水區域涵蓋後龍鎮的東明里、新民里、埔頂里、灣寶里、復興里、外埔里、海埔里、大山里等8個里，以及造橋鄉九車籠、學府路、寮坑道路、縱貫公路、阿義埤路、陽明路，以及育英一街至八街、談文中心道等區域，如遇雨天或特殊狀況，工程將另行擇期辦理。

停水 苗栗

延伸閱讀

竹北豆子埔溪改善施工說明會 楊文科強調：變漂亮也要保自然

台61線觀海橋施工 苗栗後龍至竹南路段管制至4月1日

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

相關新聞

桃園智慧農業前進關島 張善政盼拓展雙方農業交流

桃園市長張善政今與美國關島總督古蕾露訪團會面，針對農業、觀光旅遊及產業交流等議題交換意見。張善政表示，桃園與關島於2021年締結姐妹市已邁入第5年，雙方關係日益密切，期盼未來在農業、觀光旅遊及產業交流方面，都能有更進一步合作。

苗栗道路用地未徵收爭議 鍾東錦：下半年試辦公家「買通」

苗栗縣長鍾東錦競選連任起手式，今天第一場分區下鄉座談會大談政績，正面回應道路用地未徵收爭議，影響地主權益及公眾通行，下半年將籌措1500萬元至2000萬元經費「買通」，再視試辦效果評估擴大辦理。

桃園女性勞參率冠六都 托育、刻板歧視仍是就業絆腳石

下周就是婦女節，據統計，桃園市女性勞動力參與率自2023年起持續領先六都、高於全國平均值。不過女性就業仍常面臨托育、市場接受度低、職場刻板印象等障礙。市府表示，將透過跨局處合作，從企業托育補助、婦女再就業獎勵、職能培訓專班到在地婦女團體培力等多管齊下，打造桃園成為女性友善城市。

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

臉書社團「竹南大小事」昨晚有匿名者發文，「請問是否有人想收養孩子，我家經濟困難無法養小孩，孩子在新竹，可過來看看，有照片，家裡無法給寶寶一個好的成長，容易吵架家庭，我可以私訊您，我想出養孩子」，一番內容引發熱議；經查，該案屬新竹市社福案件，對此，市府指出，目前相關服務均穩定提供中。

客家掃墓季元宵節後登場 苗栗市3處公墓將實施交管

客家人在元宵節過後開始掃墓祭祖，苗栗市公所因應農曆年後客家掃墓祭祖的尖峰時段，將在第二、第三及第四公墓實施道路交管，市公所請鄉親配合實施。

請注意儲水！ 苗縣後龍8里、造橋部分區域3月10日停水22小時

苗栗縣後龍鎮及造橋鄉居民請注意儲水！台灣自來水公司為配合「竹科四期—竹南基地送水管（造橋段）工程」辦理大型管線銜接，預計於3月10日上午9點起，針對後龍及造橋部分區域實施斷水施工，停水時間長達22小時，預計至3月11日上午7點恢復供水，影響戶數眾多，提醒民眾提早儲水備用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。